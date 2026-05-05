Έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ με 12 τάπες ο Ουεμπανιάμα!

Μπορεί οι Σπερς να έχασαν από τους Τίμπεργουλβς, όμως ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα έγραψε ιστορία.

Ο λόγος; Ο Γάλλος σέντερ στο Game 1 της σειράς κόντρα στην ομάδα της Μινεσότα φιλοδώρησε τους αντιπάλους με 12 τάπες κι έγινε ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ σε πλέι οφ.

Ο Ουεμπανιάμα μάλιστα τελείωσε το ματς με triple-double, αφού πέρα από τη μία ντουζίνα κοψίματα, είχε 11 πόντους και 15 ριμπάουντ σε μία ιστορική επίδοση παρά την ήττα των Σπερς.