Έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ με 12 τάπες ο Ουεμπανιάμα!

Ο λόγος; Ο Γάλλος σέντερ στο Game 1 της σειράς κόντρα στην ομάδα της Μινεσότα φιλοδώρησε τους αντιπάλους με 12 τάπες κι έγινε ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ σε πλέι οφ.
Ο Ουεμπανιάμα μάλιστα τελείωσε το ματς με triple-double, αφού πέρα από τη μία ντουζίνα κοψίματα, είχε 11 πόντους και 15 ριμπάουντ σε μία ιστορική επίδοση παρά την ήττα των Σπερς.
WEMBY (22y, 120d): Youngest player in NBA history with a triple-double including blocks in a postseason game since '73–74 👀— NBA (@NBA) May 5, 2026
👽 11 PTS
👽 15 REB (postseason career-high)
👽 12 BLK (NBA postseason record)
Also becomes the first player in NBA history to record 10+ PTS, 15+ REB,… pic.twitter.com/uW02m4qfIK