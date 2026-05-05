Euroleague για Πολονάρα: «Μας έδωσες μαθήματα ζωής, ευχαριστούμε μαχητή» (pic)

Αναλυτικά το μήνυμα της Euroleague:
«Ο εμπνευστικός, Ακίλε Πολονάρα ανακοινώνει την αποχώρησή του από το επαγγελματικό μπάσκετ.
Η Euroleague Basketball ευχαριστεί τον Ακίλε για την αφοσίωσή του στο άθλημα, αλλά κυρίως για τα μαθήματα ζωής που μοιράστηκε πέρα από το άθλημα που αγαπάμε.
Grazie, guerriero!».
The inspirational @ilpupazzo33 announces his retirement from competitive basketball.— EuroLeague (@EuroLeague) May 4, 2026
Euroleague Basketball thanks Achille for his commitment to the game, but above all for the life lessons he has shared beyond the sport we love.
Grazie, guerriero! pic.twitter.com/M951BnVX0G