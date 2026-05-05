Euroleague για Πολονάρα: «Μας έδωσες μαθήματα ζωής, ευχαριστούμε μαχητή» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ και η Euroleague με ένα συγκινητικό ποστάρισμα ευχαρίστησε τον Ιταλό φόργουορντ για τα μαθήματα ζωής που έδωσε.

Αναλυτικά το μήνυμα της Euroleague:

«Ο εμπνευστικός, Ακίλε Πολονάρα ανακοινώνει την αποχώρησή του από το επαγγελματικό μπάσκετ.

Η Euroleague Basketball ευχαριστεί τον Ακίλε για την αφοσίωσή του στο άθλημα, αλλά κυρίως για τα μαθήματα ζωής που μοιράστηκε πέρα από το άθλημα που αγαπάμε.

Grazie, guerriero!».

