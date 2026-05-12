Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη 45χρονου φυγόποινου για βιασμό ανήλικης - Είχε καταδικαστεί σε ισόβια

Συνελήφθη 45χρονος φυγόποινος για βιασμό ανήλικης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη τις απογευματινές ώρες στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ο άνδρας για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Σημειώνεται πως ο 45χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό σε βάρος ανήλικης που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας με την απειλή χαρτοκόπτη, πράξη την οποία ο δράστης βιντεοσκόπησε, με το ένταλμα σύλληψης να αφορά σε αυτή την υπόθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ethnos.gr