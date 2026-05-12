Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη 45χρονου φυγόποινου για βιασμό ανήλικης - Είχε καταδικαστεί σε ισόβια

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη τις απογευματινές ώρες στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ο άνδρας για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.
Σημειώνεται πως ο 45χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό σε βάρος ανήλικης που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας με την απειλή χαρτοκόπτη, πράξη την οποία ο δράστης βιντεοσκόπησε, με το ένταλμα σύλληψης να αφορά σε αυτή την υπόθεση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Πηγή: ethnos.gr