Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα έριξε τίτλους τέλους στην επαγγελματική καριέρα του!

Ο Ακίλε Πολονάρα αποσύρθηκε από το αγωνιστικό μπάσκετ στα 34 του χρόνια, εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης του με την οξεία μυελογενή λευχαιμία!

O σπουδαίος Ιταλός καλαθοσφαιριστής με την πλούσια θητεία σε αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας, με μια συγκινητική ανάρτησή του στα social media, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ.

Ο Ιταλός φόργουορντ παλεύει αυτή τη στιγμή με οξεία μυελογενή λευχαιμία, ενώ στο παρελθόν βγήκε νικητής από την μάχη με τον καρκίνο των όρχεων, δείχνοντας μεγαλείο ψυχής.

Το μήνυμα του Ακίλε Πολονάρα:

Ευχαριστώ τους προπονητές, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, το ιατρικό προσωπικό κάθε ομάδας στην οποία έπαιξα, που με έκαναν να νιώθω ένας ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ένας Άνθρωπος…

Ευχαριστώ όσους με πρόσβαλαν στα κοινωνικά δίκτυα και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!!! Μακάρι αυτή η στιγμή να μην έφτανε ποτέ. Προσπάθησα, ξαναρχίζοντας τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω «όχι» στο μπάσκετ, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν!! Θα μου λείψεις, μπάσκετ».