Mαρκοϊσβίλι ενόψει Ολυμπιακού: «Η κούραση έχει συσσωρευτεί, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι σε δηλώσεις του ενόψει του Game 3 της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό, τόνισε ότι η κούρση από τους συνεχόμενους αγώνες έχει συσσωρευτεί και σημείωσε πως υπάρχει ακόμα ευκαιρία για να αντιδράση η ομάδα του.

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-off. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»