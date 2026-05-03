Ο Βίκος Ιωαννίνων ήταν ο μεγάλος νικητής του Final-Four της Elite League (87-72 τον Παπάγου) και έτσι τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Stoiximan Greek Basketball League.

Παπάγου και Βίκος Ιωαννίνων κοντραρίστηκαν στον τελικό του Final-Four της Elite League, με τον νικητή να κερδίζει την άνοδο στην Stoiximan GBL. Τελικά, μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν ο Βίκος, ο οποίος με το 87-72 πήρε τη νίκη και το «εισιτήριο» για την μεγάλη κατηγορία. Έτσι, η Ήπειρος πλέον θα έχει εκπροσώπησει και στην κορυφαία κατηγορία στο ανδρικό μπάσκετ.

Για τους νικητές ο Μαστρογιαννόπουλος μέτρησε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 32:08, με τον Γράβα να προσθέτει 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:13. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μαλέλης με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 19:00 και ο Άντερτον, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 28:03.

Πήγαν με διψήφια διαφορά στα αποδυτήρια οι τυπικά φιλοξενούμενοι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν εύστοχα τον αγώνα, με τον Βίκο Ιωαννίνων να παίρνει προβάδισμα τριών πόντων με το καλάθι του Άντερσον (5-8). Ο Μερμίγκης ισοφάρισε σε 8-8 και ο Καραμαλέγκος έβαλε μπροστά τον Παπάγου με τρίποντο (11-10). Με τους Μαστρογιαννόπουλου και Καμπερίδη ο Βίκος έφτασε στο +4 (13-17) και με ένα σερί 3-6 ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 16-23.

Με συνεχόμενα τρίποντα από τους Μαλέλη και Γεωργίου το σκορ έφτασε το 22-26 και ο Ματσάγγος με βολές μείωσε σε 24-26 για τον Παπάγου. Καμπερίδης και Τσούκας επίσης με βολές ανέβασαν την διαφορά στους 5 (24-29) και ο Μπιλάλης με τρίποντο μείωσε στο καλάθι και σε 27-29. Αργότερα, και ο Μαλέλης μείωσε στους δύο (31-33) αλλά ο Παπάγου δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, ο Βίκος βρήκε λύσεις στα τελευταία λεπτά και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 34-44.

«Καθάρισε» το ματς και πήρε την άνοδο ο Βίκος

Με τους Ντιμανότσι και Μπιλάλη ο Παπάγου έκανε ένα σερί 5-0 και μείωσε σε 39-44, με τον Άντερσον με καλάθι και φάουλ να βρίσκει σκορ για τον Βίκο και να ανεβάζει την διαφορά στους 8 (39-47). Η διαφορά ανέβηκε ξανά στους 10 με τον Διαμαντάκο (41-51), με τον Παπάγου με τους Μαλέλη και Δενδρινό να μειώνει σε 44-51. Άντερσον και Μαλέλης ευστόχησαν σε τρίποντα (47-55) και στην συνέχεια ο Γράβας με τέσσερις προσωπικούς πόντους έκανε το 47-59. Τελικά, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 52-59, μετά τους πέντε αναπάντητους πόντους του Καραμαλέγκου.

Ο Αρνόκουρος ευστόχησε για το 52-61 και στην συνέχεια οι Δήμου και Γράβας με τρίποντα διαμόρφωσαν το 55-64. Μετά τις βολές του Καραμαλέγκου, τρίποντο πέτυχε και ο Τσούκας και ανέβασε για ακόμη μία φορά την διαφορά στους 10 (57-67) και με ένα σερί 12-0 αυτή έφτασε τους 20 (59-79). Μέχρι το φινάλε του αγώνα, οι τυπικά γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να μπουν στην διεκδίκηση του ματς και ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε τη νίκη (72-87) και μαζί και την άνοδο στην Stoiximan Greek Basketball League.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87

