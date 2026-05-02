«Καμπάνα» από την Σερβική λίγκα στον... μποξέρ Κάλινιτς: Βαρύ πρόστιμο και τιμωρία δυο αγωνιστικών

Η Σερβική λίγκα δεν άφησε ατιμώρητο τον... μποξέρ Κάλινιτς τιμωρώντας τον με βαρύ πρόστιμο και δυο αγωνιστικές.

Αρνητικός πρωταγωνιστής έγινε ο Νίκολα Κάλινιτς στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ζλάτιμπορ. Ο Σέρβος φόργουορντ σταμάτησε με σκληρό φάουλ τον Ματέι Τσίμπεϊ στην προσπάθεια του δεύτερου για καλάθι, ωστόσο η φάση ξέφυγε γρήγορα.

Οι δύο παίκτες κατέληξαν στο παρκέ, με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα να ακινητοποιεί τον αντίπαλό του με λαβή πάλης και να τον χτυπά με γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι.

Το περιστατικό έφερε ένταση, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να εμπλέκονται, οδηγώντας σε διακοπή του αγώνα για περίπου δέκα λεπτά.

Η σερβική λίγκα ανακοίνωσε βαριά τιμωρία για τον Κάλινιτς, ο οποίος καλείται να καταβάλει πρόστιμο 840.000 δηναρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 7.100 ευρώ. Παράλληλα, του επιβλήθηκε αποκλεισμός δύο αγωνιστικών για την ντροπιαστική συμπεριφορά του.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν και σε δύο ακόμη παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Οι Ντέγιαν Νταβιντόβατς και Εμπούκα Ιζούντου θα πληρώσουν από 120.000 δηνάρια ο καθένας, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ.

Κυρώσεις υπήρξαν και για τη διαιτητική τριάδα, καθώς οι Μίλιβογιε Γιόβτσιτς, Σίνισα Πρπα και Βουκ Ιβάντσεβιτς δεν θα οριστούν στους αγώνες των επόμενων δύο αγωνιστικών.