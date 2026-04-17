Πλήρης ο Ηρακλής κόντρα στον ΠΑΟΚ - «Να τελειώσουμε τη χρονιά με σεβασμό στη φανέλα»

Ο Ηρακλής υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4, 18:15) τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Ιβανώφειο στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες.

Η προετοιμασία των “κυανόλευκων” ολοκληρώθηκε σήμερα με μια προπόνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες και οι οποίοι είναι στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, πλην του Βασίλη Χρηστίδη, ο οποίος χάνει τη σεζόν λόγω κατάγματος στο πόδι.

Για το ντέρμπι κόντρα του Ιβανωφείου ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για την αναμέτρηση: «Ένα ντέρμπι στο γήπεδό μας κόντρα στον ΠΑΟΚ, που προέρχεται από μια μεγάλη εντός έδρας νίκη επί του Άρη, αλλά και την πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup, μετά από δύο πολύ καλές εμφανίσεις με τη Μούρθια.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να τελειώσουμε τη χρονιά έτσι, όπως πραγματικά μας αξίζει, με σεβασμό στη φανέλα, που φοράμε και τον σύλλογο, που εκπροσωπούμε.

Πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στα επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ και στην προσωπική άμυνα απέναντι στα γκαρντ του. Παίζουμε στην έδρα μας, οπότε θέλουμε να τρέξουμε και να σκοράρουμε στο transition, πετυχαίνοντας εύκολα καλάθια και κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη, σ’ έναν αγώνα, που θα τον κερδίσει αυτός που τον θέλει περισσότερο».