Α1 Γυναικών: Λούκα και Σταμολάμπρου για τον 1ο τελικό του πρωταθλήματος

Αθηναϊκός Qualco και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για τον 1ο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. Το πρώτο τζάμπολ γίνεται αύριο (15/4, 20.30) στο κλειστό της Εργάνης με τη Βασιλική Λούκα και την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου να μιλούν για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο αυριανός τελικός (όπως και όλοι οι αγώνες της σειράς) θα μεταδοθεί από τo ΕΡΤ2 Σπορ.

Βασιλική Λούκα (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα με αρκετό προσωπικό ταλέντο και ποιότητα. Οι τελικοί είναι αγώνες που κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες. Εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό και να είμαστε συνεπείς στο αγωνιστικό μας πλάνο για 40 λεπτά».

Άννα Νίκη Σταμολάμπρου (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φετινό πρωτάθλημα. Την Tέταρτη θα αγωνιστούμε για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Aθηναϊκό. Είχαμε πολύ καιρό να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι και είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμες για την πρώτη αυτή «μάχη». Συνήθως τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες, στην καρδιά και στην θέληση. Είμαστε έτοιμες να τα δώσουμε όλα για την πρώτη νίκη».