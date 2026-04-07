Μαρτίνεθ: «Να πηγαίνουμε δεκάλεπτο με δεκάλεπτο, δύσκολο ματς κόντρα στην Αρμάνι»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Βαλένθια κόντρα στην Αρμάνι στάθηκε στον τρόπο που θα έρθει η νίκη για την ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Αρμάνι είναι μια εξαιρετική ομάδα που σπεύδει να εξαντλήσει τις πιθανότητές της να μπει στα πλέι οφ. Με βετεράνους παίκτες, που παίζουν καλά τελευταία, έχουν καλά αποτελέσματα. Και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Έχουμε επίσης πολλές απαιτήσεις επειδή το γεγονός ότι έχουμε τραυματισμούς σημαίνει ότι ορισμένοι παίκτες παίζουν λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήταν ιδανικό. Αυτό είναι επίσης πολύ απαιτητικό από άποψη σωματικής κατάστασης σε αυτό το μέρος της σεζόν.

Έχουμε τα καλά νέα από τον Κάμερον Τέιλορ, ο οποίος θα παίξει κανονικά. Προφανώς, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να παίξουμε εναντίον μιας ομάδας που παίζει καλά και είναι πολύ έμπειρη.

Περισσότερο από το να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, θα έλεγα σχεδόν δεκάλεπτο με δεκάλεπτο. Να κάνουμε μια καλή αρχή στο παιχνίδι. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε τακτικά. Σίγουρα δεν είμαστε στην καλύτερη φυσική μας στιγμή, αλλά από άποψη πνεύματος και νοοτροπίας, βλέπω την ομάδα να τα πάει καλά».