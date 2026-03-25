Ο Ερυθρός πήγε να... βγάλει τα μάτια του στην Βιτόρια, ο Μπάτλερ τον έσωσε στην κανονική διάρκεια και ο Μόνεκε (22π.) του έδωσε το διπλό-εξάδας (100-108) στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Αστέρας (19-14) πήρε ένα τεράστιο «διπλό» στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια (9-24) μετά από παιχνίδι 45΄. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο σε «κομμάτια», με τους Σέρβους να έχουν μπει καλύτερα στο παρκέ, την Μπασκόνια να αντιδρά και να παίρνει τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι τα τέλη της τρίτης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι στην τέταρτη περίοδο επέστρεψαν από το -13, προηγήθηκαν με +7, όμως η Μπασκόνια έκανε την δική της επιστροφή, είχε προβάδισμα νίκης (91-88), όμως ο Μπάτλερ με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση, αφού ο Φόρεστ αστόχησε σε σουτ νίκης στο φινάλε. Στο έξτρα 5', ο Μονέκε το πήρε προσωπικά και με μεγάλα καλάθια έδωσε την νίκη στην ομάδα του με 108-100.

Για τους Βάσκους ξεχώρισαν οι Τιμοτέ Λουβαβού - Καμπαρό (21π. 4ασ.) και Τρεντ Φόρεστ (31π. 4ασ.), ενώ για τον Αστέρα οι Τσίμα Μονέκε (22π. 8ρ.) και Τζάρεντ Μπάτλερ (21π.).

Την επόμενη αγωνιστική η Μπασκόνια υποδέχεται την Χάποελ (27/03, 21:30). Ο Αστέρας θα παραμείνει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (27/03, 21:30).

Ο Αστέρας ξεκίνησε καλά, η Μπασκόνια βρήκε άμεσα την απάντηση και με «οδηγό» τον Λουβαβού - Καμπαρό πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια

Με γρήγορο μπάσκετ, υψηλό σκορ ξεκίνησε το παιχνίδι. Το πρώτο προβάδισμα της βραδιάς ήταν «ερυθρόλευκο» (0-3) με γκολ-φάουλ του Νουόρα, ωστόσο οι γηπεδούχοι με απάντηση του Φόρσετ και τρίποντο του Ραντζέβιτσιους έκανε το 6-3. Οι φιλοξενούμενοι σούταραν εξαιρετικά έξω από τα 6,75 (3/3τρ.) και στα μέσα της περιόδου άνοιξαν την διαφορά στο +9 (11-20) με τους ΜακΙντάιρ και Νουόρα να έχουν πιάσει δουλειά από νωρίς. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση με τον Ντιακιτέ, ο οποίος με ένα μπλοκ στην άμυνα και ένα κάρφωμα στην επίθεση, έδωσε ώθηση στην ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι, μειώνοντας σε 19-20 με 8-0 σερί στο 8’. Οι Βάσκοι μάλιστα πέρασαν και μπροστά (27-26) με ρεσιτάλ τριπόντων του Φρις (3/3τρ.).

Με έξι συνεχόμενους πόντους του Καμπαρό ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, βάζοντας ξανά την Μπασκόνια σε θέση οδηγού (33-28), πετυχαίνοντας ένα τρίποντο και ένα γκολ - φάουλ στο 12’. Οι Βάσκοι παρότι είχαν ισχνό προβάδισμα, ήλεγχαν τον ρυθμό, καθώς αμυντικά είχαν βελτιωθεί πολύ, και επιθετικά με τον ηγέτη Καμπαρό, έβρισκαν τις λύσεις (37-32, 15’). Το δίδυμο ΜακΙντάιρ - Νουόρα δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στην ισπανική ομάδα (15π. 6ασ. μαζί), και με ένα μικρό 4-0 πλησίασε ο Αστέρας στον πόντο (37-36). Ο Καμπαρό με δύο εύστοχες βολές στο 19’, έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους και ταυτόχρονα έστειλε την ομάδα του στο +10 (48-38). Οι Σέρβοι σκόραραν μόλις 14 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο, απόρροια της εξαιρετικής άμυνας των γηπεδούχων.

Ο Αστέρας επέστρεψε από το -13, η Μπασκόνια... επέστρεψε από το -7, ο Φόρεστ αστόχησε σε σουτ νίκης και το παιχνίδι στην παράταση

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρεις συνεχόμενους πόντους του Φόρεστ και την Μπασκόνια να ξεμακραίνει στο +13 (55-42) στο 22’. Ο Αστέρας απάντησε με ένα γρήγορο 5-0, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και κυρίως του Βιγιάρ, μειώνοντας σε 55-47. Ο Πάολο Γκαλμπιάτι πέρασε τον Καμπαρό στο παρκέ, ο Γάλλος κέρδισε ένα επιθετικό φάουλ από τον Νουόρα, μοίρασε μια ασίστ και οι Βάσκοι έφυγαν ξανά στους +13 (60-47) στα μέσα του δεκαλέπτου. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς επέστρεψε εκ νέου με τους ΜακΙντάιρ και Μονέκε, και μείωσε σε 60-56 στο 27΄με 9-0 σερί. Ο ασταμάτητος Καμπαρό με... τρελό τρίποντο έδωσε αέρα εννέα πόντων (65-56) στην ομάδα του. Ο Αστέρας μείωσε στον πόντο (67-66) με επτά πόντους του Μπάτλερ και επιμέρους 7-19.

Η ολική επιστροφή της σερβικής ομάδας ήρθε με την έναρξη της τέταρτης περιόδου με εύστοχο ζευγάρι βολών του Μονέκε, και ένα σουτ μέσης απόστασης του Μπάτλερ (67-70). Ο Μπολομπόι έβαλε και αυτός το λιθαράκι του, καθώς πέτυχε ένα φοβερό γκολ - φάουλ και έστειλε την ομάδα του στο +6 (69-75), σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού (34’). Οι γηπεδούχοι δεν είχαν σκοπό να παρατήσουν το παιχνίδι, ο Σπανιόλο βγήκε μπροστά από το... πουθενά και μείωσε σε 74-75. Oι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, κρατώντας στα χέρια προβάδισμα 5 πόντων (77-82) στο 37’, και βάδιζαν προς την νίκη. Ο Αστέρας έβρισκε μεγάλα καλάθια από τον Μονέκε ο οποίος έκανε το 80-86, όμως ο Καμπαρό με δύο συνεχόμενα τρίποντα έφερε το ματς στα ίσα (86-86) στο 39’. Ο μαγικός Φόρεστ έβαλε μπροστά την ομάδα του με τεράστιο τρίποντο (89-88), επιστρέφοντας από το -7. Ο Μπάτλερ απάντησε με δικό του τρίποντο για το 91-91, αφήνοντας στην Μπασκόνια 12,2". Ο Φόρεστ αστόχησε σε σουτ νίκης και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Αστέρας έφτασε στη νίκη όταν το... αποφάσισε ο Μονέκε

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Αστέρας πέτυχε το πρώτο καλάθι που το έδωσε ξανά το προβάδισμα 91-93. Η Μπασκόνια με νέο μικρό σερί 4-0, πέρασε μπροστά με 95-93 χάρη στον Καμπαρό, όμως ο Μονέκε ήθελε να πάρει την νίκη όσο τίποτα, και με επτά συνεχόμενους πόντους έδωσε στην ομάδα του αέρα τριών πόντων (97-100). Οι Βάσκοι είχαν «σεληνιασμένο» τον Φόρεστ, και με τον 31ο πόντο του, ισοφάρισε σε 100-100 στο 3΄της παράτασης. Οι Σέρβοι πήραν βαθιά ανάσα με τρίποντο του Οτζελέγιε (100-104), στην συνέχεια ο Καμπαρό αστόχησε σε δική του προσπάθεια τριών πόντων και οι φιλοξενούμενοι με νέο καλάθι του Οτζελέγιε έκαναν το 100-106, 49" πριν από το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91, 100-108

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