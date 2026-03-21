Ντακούλιας: «Ο Ιωνικός πάντα παίζει σε ένα πρωτάθλημα για να πρωταγωνιστήσει»

Ο γκαρντ του Ιωνικού (National League 1, 1ος όμιλος), Χρήστος Ντακούλιας, μίλησε στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τον Πανελλήνιο (21/03): «Θεωρώ πως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή μας, να ελέγξουμε τον ρυθμό. Ο Πανελλήνιος είναι μια πάρα πολύ καλή και επικίνδυνη ομάδα, το έχει δείξει αυτό. Είχαμε χάσει στον 1ο γύρο σχετικά εύκολα. Είναι ένα ντέρμπι και σε τέτοια παιχνίδια όποιος το θέλει περισσότερο το παίρνει συνήθως. Πιστεύω πως αν μπούμε με πάθος δε θα έχουμε κάποιο πρόβλημα».

Για την έως τώρα σεζόν που διανύει ο Ιωνικός: «Είναι μια χρονιά… περίεργη. Πολλά τα χρόνια που έχω παίξει μπάσκετ και που παίζω στην ομάδα, κάθε χρονιά έχει να σου δείξει όλο και κάτι διαφορετικό. Ποτέ δε λες πως τα έχεις δει όλα, πάντα κάτι άλλο βλέπεις. Κάναμε κάποιες αλλαγές, ξεκινήσαμε καλά, έχουμε μια κάνει πορεία τώρα, βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Θεωρώ ότι πάμε για ό,τι καλύτερο συμβεί. Από την πλευρά μου θα την έλεγα δύσκολη χρονιά, ίσως γιατί περνούν τα χρόνια και μεγαλώνω κι άλλο. Θα τη χαρακτήριζα περίεργη χρονιά. Η ομάδα είναι σταθερή, αλλά κάποιες φορές και το να αλλάζεις το πλάνο σου είναι μια κίνηση που ενδιαφέρει το μέλλον της ομάδας. Βλέπεις και κάποια άλλα πράγματα. Εφόσον σού δίνει πλέον το πρωτάθλημα αυτήν τη σπουδαία δυνατότητα να μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα, το θεωρώ καλό».

Για τον στόχο της ομάδας: «Θα πω κάτι που μπορεί να φανεί κλισέ, αλλά δεν είναι. Έχω παίξει και παλαιότερα στον Ιωνικό, τώρα είναι η 2η σερί χρονιά μου εδώ. Ο Ιωνικός από μόνος του μπαίνει σε ένα πρωτάθλημα για να πρωταγωνιστήσει. Ο στόχος είναι να πάει όσο ψηλότερα γίνεται, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Όλα θα προκύψουν μέσα απ’ τα παιχνίδια. Ο στόχος είναι πάντα το καλύτερο και το να ανέβει κατηγορία».

Για το πώς προσαρμόστηκαν οι παίκτες στα «θέλω» του Μάη Κωνσταντινίδη: «Απ’ την πλευρά μου, μετά από τόσα χρόνια δεν είναι κάτι δύσκολο το να προσαρμόζεσαι σε αυτά που σου λέει ο προπονητής. Στο λέει και πρέπει να το κάνεις. Ήταν γνώριμος ο κόουτς σ’ εμένα, τον είχα πάλι στον Ιωνικό πριν αρκετά χρόνια. Θεωρώ πως και τα υπόλοιπα παιδιά προσαρμόστηκαν γρήγορα. Φάνηκε και στην πορεία της ομάδας αυτό, έκανε μια ανάκαμψη. Τώρα έχει κάνει 2-3 εμφανίσεις που δεν είναι πολύ καλές, αλλά ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο».

Για το τι τον έχει κάνει να έχει «δεθεί» τόσο με τον Ιωνικό: «Πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποι που συναντάς εκεί. Αυτό αφορά τη διοίκηση που είχε όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα όσο έπαιξα εκεί. Επίσης, είναι και ο κόσμος. Έχω παίξει και σε άλλες ομάδες με κόσμο, στο Περιστέρι, το Αιγάλεω, τον Έσπερο, αλλά κόσμος του Ιωνικού έχει κάτι ιδιαίτερο. Σε κάνει να θες να παίξεις για την ομάδα. Δε θεωρώ πως είναι υποδεέστεροι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, αλλά είναι το πώς “δένεσαι”. Ήταν η δεύτερη ομάδα που πήγα και πήρα πολλή αγάπη απ’ τον κόσμο, που ίσως και αυτό έπαιξε ρόλο, όπως και το ότι η ομάδα έκανε ανόδους. Όλα αυτά σε κάνουν και “δένεσαι” με μια ομάδα. Βασικότερο είναι και οι άνθρωποι που θα βρεις εκεί».

Για το τι τον χαρακτηρίζει στην καριέρα του: «Η αγάπη μου για το μπάσκετ, η πίστη μου σε αυτό που κάνω. Μ’ αρέσει το άθλημα, προσπαθώ να δώσω ό,τι περισσότερο μπορώ, τον καλύτερό μου εαυτό, κάνω θυσίες γι’ αυτό. Η μεγάλη επικεφαλίδα είναι πως η αγάπη μου για το άθλημα με χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια».