Άνετη νίκη των Πίστονς κόντρα στους Ουόριορς - Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Γιούρτσεβεν

Oι Ντιτρόιτ Πίστονς έστησαν πάρτι απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 115-101.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πήρε χρόνο συμμετοχής, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, να έχει 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19 αγωνιστικά λεπτά.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Πίστονς βρήκαν αντίσταση στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου οι Ουόριορς προηγήθηκαν με 21-26, όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.

Οι Πίστονς έκαναν την ανατροπή από το ημίχρονο (57-50) και στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Ουόριορς, φτάνοντας με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

O Nτάνις Τζένκινς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Μπράντιν Ποτζιέμσκι να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς έχοντας 15 πόντους.

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