Κομισάριος Α1 ειρωνεύεται δημόσια τον Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό

Ο Πατρινός κομισάριος της GBL, Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, που ορίζεται… σταθερά στα παιχνίδια του Προμηθέα ειρωνεύεται με αναρτήσεις του τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό για τις επιλογές στα λάβαρα.

Αδιανόητα σκηνικά στο ελληνικό μπάσκετ, προκλήσεις δίχως τέλος και ένας ολόκληρος... μηχανισμός που δρα είτε κρυφά είτε φανερά εις βάρος του Παναθηναϊκού Aktor.

Αυτή τη φορά, ο Πατρινός κομισάριος της GBL, Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, ειρωνεύτηκε δημόσια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το «τριφύλλι» με αφορμή την αλλαγή στα λάβαρα στον ουρανό του "Telekom Center". Μάλιστα, έκανε λόγο για νέες «ροπαλιές» εις βάρος των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Σπυρόπουλος, λοιπόν, έγραψε στο Facebook: «Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κατεβάσει το «αφεντικό» των πρασίνων κι άλλο λάβαρο από την οροφή στο ΟΑΚΑ μετά τη νέα... ροπαλιά! Θα χρειαστεί βέβαια πολύ ψάξιμο αυτή τη φορά!».

Θα πρέπει να αναφερθεί πως πρόκειται για τον... σταθερό κομισάριο των αγώνων του Προμηθέα, ο οποίος αυτή τη φορά θέλησε να πάρει δημόσια θέση απέναντι στους «πράσινους».