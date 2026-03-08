Λούκιτς: «Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί - Πολύ σωστός στο τέλος ο Αταμάν»

Ο Ζόραν Λούκιτς φρόντισε να χαμηλώσει τους τόνους μετά την σπουδαία νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναικού, ενώ εξήρε την συμπεριφορά του Εργκίν Αταμάν.

Οσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο κόουτς του Ηρακλή:

«Θέλω να ευχαριστώ τους παίκτες μου γιατί πίστεψαν και τα κατάφεραn, αλλά και στους οπαδούς μας οι οποίοι μας υποστήριξαν μέχρι τέλους και πίστεψαν σε μας. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε προβλήματα με άσχημα ποσοστά στο τρίποντο και πολλά λάθη. Αλλάξαμε τον τρόπο επίθεσής μας στο δεύτερο ημίχρονο πηγαίνοντας πιο κοντά στο καλάθι κι αυτό άλλαξε το παιχνίδι. Νομίζω ότι η τελευταία φάση είναι ενδεικτική του τί έγινε στο παιχνίδι από το 25ο λεπτo και μετά».

Για τoν Έντλερ-Ντέιβις και την ατμόσφαιρα: «Του άξιζε να βάλει το νικητήριο καλάθι. Είναι ένας φοβερός τύπος και πολύ ωραίος τύπος. Πήρε έξι επιθετικά ριμπάουντ στο δεύτερο ημίχρονο και μας έδωσε τη δυνατότητα για να κάνουμε επιπλέον επιθέσεις. Είναι πάντα όμορφο να παίζεις σε τέτοια ατμόσφαιρα, είναι πολύ δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Ακόμα και εγώ πολλές φορές δυσκολεύομαι να δώσω οδηγίες στους παίκτες μου, έχουμε ζήτημα επικοινωνίας και συνεννοούμαστε με τα μάτια».

Και πρόσθεσε: «Ήμασταν υπερβολικά χαρούμενοι στο Κύπελλο όταν νικήσαμε τη Μύκονο αλλά μετά από εκείνο το παιχνίδι ήμασταν… αηδιαστικοί. Ας μην κάνουμε λοιπόν το ίδιο λάθος. Να χαμηλώσουμε δηλαδή τους τόνους και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Προφανώς υπάρχει έκρηξη συναισθημάτων αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί».

Καταλήγοντας σχολίασε: «Θέλω να πω κάτι για τον κόουτς Αταμάν. Ηταν πολύ σωστός στο τέλος. Του αξίζει σεβασμός. Είδε το βίντεο στην τελευταία φάση και μου έδωσε το χέρι πριν πάρουν την οριστική απόφαση οι διαιτητές».