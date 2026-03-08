Πήρε κεφάλι στην σειρά ο Πρωτέας Βούλας κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα

Ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε εύκολα τον ΠΑΣ Γιάννινα με 85-61 και πήρε κεφάλι στην σειρά (2-1) για τις θέσεις 5-8 των play off του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών

Σε αγώνα για τις θέσεις 5-8 των play off του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε με 85-61 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Με αυτή την νίκη του ο Πρωτέας Βούλας έκανε το 2-1 στις αναμετρήσεις του με τον ΠΑΣ Γιάννινα (υπολογίζεται και η κανονική περίοδος) με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.

Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Κυριακή 8/3)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61

Play Offs (1-4), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3)

Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός 86-71 (3-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70 (3-0)

Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 86-65 (3-0)

Αναλυτικά το σημερινό παιχνίδι

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Τσουρή-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 24-18, 47-34, 67-52, 85-61

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 10(2), Ανδρικοπούλου 3(1), Χουσελά, Σακελλαρίου 12(2), Μπόικο 2, Αράπογλου 2, Γιένσεν 18(2), Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 10(1), Κουκουζέλη, Μάλι 11(2), Ράιαν 17.

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 18(1), Καράλη 2, Σαρηγιαννίδου 10, Μαρίνη 17(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 2, Μούρερ, Σίγκλετον 11(1), Παπανικολάου 1.

Play Out (Σάββατο 7/3)

Αμύντας-Ανόρθωσις Βόλου 82-75 (2-1)

Play Off Θέσεις 1-4

21/3

Επταπυργίου 14.00 Παναθλητικός – Αθηναϊκός Qualco (0-3)

ΣΕΦ (αίθουσα5) 17.00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (0-3)



Play Off Θέσεις 1-4

21/3

Ιωαννίνων (Ν) 15.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Πρωτέας Βούλας

Play Out

21/3

ΕΑΚ Βόλου 16.00 Ανόρθωση Βόλου – Αμύντας (1-2)