Οι Μάβερικς αφήνουν τον Μίντλετον να αποφασίσει για το μέλλον του

Οι Ντάλας Μάβερικς στο trade deadline έκαναν δικό τους τον Κρις Μίντλετον και του έχουν δώσει το… πράσινο φως να αποχωρήσει αν ο ίδιος το επιθυμεί.

Ο Μαρκ Στέιν έκανε γνωστό πως οι «Μαβς» είναι ανοιχτοί τόσο στην παραμονή όσο και στην αποχώρησή του και ο 34χρονος είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση για το μέλλον του. «Οι Μάβερικς έχουν αφήσει τον Κρις Μίντλετον να αποφασίσει αν θέλει να μείνει με τη νέα του ομάδα ή να ψάχνει για buyout. Ο Μίντλετον μπορεί να πάει σε μία ομάδα που αναμένεται να είναι στα play-offs αν γίνει waive μέχρι την 1η Μαρτίου, ή μπορεί να μείνει εκεί που είναι και να δει τι θα γίνει» ανέφερε.

Σε τέσσερις εμφανίσεις με τους Μάβερικς φέτος έχει κατά μέσο όρο 16 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.