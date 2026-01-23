Παναθηναϊκός: Στο Telekom Center ξανά για το όνειρο και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ!

Ο κύβος ερρίφθη και ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει ξανά στο Telekom Center τη Μερσίν (05/02) με στόχο το όνειρο της πρόκρισης και το απόλυτο ρεκόρ στο Eurocup Women!

Ο Παναθηναϊκός «έγραψε» ιστορία απέναντι στην Ζαγκλέμπιε καθώς είχε στο πλευρό του στο «Telekom Center Athens» 7.829 οπαδούς τους. Αυτό το νούμερο αποτελεί ρεκόρ στην τελευταία δεκαετία στο Eurocup και φυσικά μία μοναδική στιγμή στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ γυναικών.

Μάλιστα, αυτή ήταν και η τρίτη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία της διοργάνωσης, με την δεύτερη θέση να... απέχει 171 εισιτήρια. Όπως είναι λογικό, η Ευρώπη υποκλίθηκε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

1. Kayseri vs WBC Dynamo 2012-13 11,000 2. Galatasaray vs Umana Reyer Venezia 2017-18 8,000 3. Panathinaikos A.C vs MB Zaglebie Sosnowiec 2025-26 7,829

Το σύνολο της Σελέν Ερντέμ θα κοντραριστεί με τη Μερσίν για τους «8» της διοργάνωσης και για ακόμη μία φορά οι «πράσινες» θα αγωνιστούν στο «T-Center», όπως αναφέρθηκε στην Magic Euroleague. Έτσι, το «τριφύλλι» θα ζήσει για ακόμη μία φορά μοναδικές στιγμές με στόχο την πρόκριση στους «4» αλλά φυσικά και την κατάρριψη του ρεκόρ προσέλευσης.

