Ρεαλιστικό το ενδεχόμενο να επιστρέψει μετά το All-Star ο Ίρβινγκ

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι πιθανό να επιστρέψει φέτος στην αγωνιστική δράση, με δημοσίευμα να αναφέρει πως αυτό αναμένεται να γίνει μετά το All-Star.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης και δημοσιεύματα ανέφεραν πως είναι αρκετά πιθανό να μην προλάβει να πατήσει στα παρκέ τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Dallas Hoops Journal» κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Όπως αναφέρεται, οι Ντάλας Μάβερικς πιστεύουν πως ο παίκτης θα επιστρέψει και αναμένεται αυτό να γίνει μετά το All-Star. «Οι Μάβερικς δεν έχουν κάνει γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα, και πηγές του Dallas Hoop Journal αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποιο ένδειξη πως δεν θα αγωνιστεί φέτος. Αντιθέτως, η προσδοκία είναι ότι η επιστροφή του Ίρβινγκ θα γίνει ρεαλιστικά μετά το διάλειμμα για το All-Star» αναφέρει το δημοσίευμα.

Θυμίζουμε πως πέρσι ο Ίρβινγκ είχε κατά μέσο όρο 24,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ σε 50 ματς, ενώ φέτος οι «Μαβς» είναι 12οι στην δύση με ρεκόρ 15-25.