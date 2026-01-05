Γιαννακόπουλος: «Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς» - Η... σπόντα για τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο Παναθηναϊκός Aktor θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, ενώ έριξε και τη... σπόντα του για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε σε story στο Instagram:

«Καταρχάς γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι δύο οι λόγοι που δεν θα το πάρει. Παραπάνω, αλλά θα πω δύο. Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα.

Αν πέσουμε μαζί του, θα τον αποκλείσουμε σίγουρα. Αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον, θα τον κερδίσουμε. Το δεύτερο είναι πως ο Ολυμπιακός, έχοντας ονομάσει "σκάνδαλο" όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και "άνισες μεταχειρίσεις" κτλ κτλ, η λογική λέει πως δεν θα κατέβει να παίξει. Όπως και τότε έλεγε "σκάνδαλο, Βασιλακόπουλος, κτλ, δεν κατεβαίνουμε...". Εδώ θα κατέβουν λέτε; Μακάρι».