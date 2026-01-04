Εύκολα την Μερσίν η Αναντολού Εφές στο ντεμπούτο του Λι

Η Αναντολού Εφές δε δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Μερσίν (93-80), με τον Σέιμπεν Λι να κάνει το ντεμπούτο του με την τουρκική ομάδα.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, η Αναντολού Εφές επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Λάσο επικράτησε με 93-80, με τον Σέιμπεν Λι να κάνει το ντεμπούτο του.

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» γκαρντ είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 30 λεπτά στο παρκέ. Ακόμη, ο Μουτάφ ξεχώρισε με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25 λεπτά. Από την άλλη, ο Κομπς είχε 14 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ολασένι ολοκλήρωσε το ματς με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 52-43, 72-67, 93-80

Τα στατιστικά του αγώνα.