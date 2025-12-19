Η Βιλερμπάν με 0/9 εκτός έδρας ήταν χαμηλό εμπόδιο, ο Ολυμπιακός έπαιξε σοβαρά και βομβάρδισε το καλάθι της γαλλικής ομάδας παίρνοντας νίκη-ένεση ψυχολογίας με 107-84.

Επιτέλους αντίδραση για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν ένταση στο παιχνίδι τους, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, επικρατώντας της αδύναμης Βιλερμπάν με 107-84, παίρνοντας νίκη-ένεση ψυχολογίας.

Οι Πειραιώτες με τη νίκη ανέβηκαν στο 9-7 και στοχεύουν ψηλότερα πηγαίνοντας την επόμενη αγωνιστική στην Μπολόνια για να αντιμετωπίσουν την Βίρτους, την ώρα που η γαλλική ομάδα έπεσε στο 4-13 και παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα περιόρισαν τα λάθη τους (9λ.), μοίρασαν 25 ασίστ, ανοίγοντας τον ρυθμό με αιφνιδιασμούς, ενω σούταραν με καλά ποσοστά από τα 6.75. (12/28τρ.)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» (22π. 4/8τρ. 6ασ.), με τον Φουρνιέ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις (21π. 7/9σ.). Γεμάτη εμφάνιση από τον Βεζένκοφ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίσ, θετική παρουσία του Νιλικίνα με 11 πόντους. Έδωσε λύσεις στο ζωγραφιστό ο Μιλουτίνοφ με 10π. και 6ρ.

Από την άλλη για την Βιλερμπάν ο Χάρισον ήταν πρώτος σκόρερ με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Έντουιν Τζάκσον να προσθέτει 10 πόντους. Οι υπόλοιποι παίκτες του Πιερίκ Πουπέ έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα σε μια ακόμα μέτρια εμφάνιση στην σεζόν.

Βρήκε ρυθμό ο Ολυμπιακός και πήρε διψήφιο προβάδισμα

Με τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου ξεκίνησε στο αρχικό του σχήμα ο Ολυμπιακός, με τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. (3-2) και την Βιλερμπάν να παίρνει προβάδισμα με τον Λάιτι (3-5 στο 2’). Οι Πειραιώτες επέλεξαν να τροφοδοτήσουν τον Βεζένκοφ στο ζωγραφιστό, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να τελειώνει τις φάσεις (11-6 στο 3’). Η γαλλική ομάδα αντέδρασε μειώνοντας σε 11-10 στο 5’, ωστόσο ο Ντόρσεϊ έδωσε επιθετικές λύσεις (7π.) για το +6 (18-12 στο 7’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους, με τον Φουρνιέ να ανεβάζει σε διψήφια επίπεδα την διαφορά για τους γηπεδούχους (+10, 24-14) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ρελαντί οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα του σε διψήφια επίπεδα

Με 5-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο μειώνοντας στο -7 (26-19), με τον Ολυμπιακό να απαντά άμεσα για το 30-19 σε ένα παιχνίδι με αργό ρυθμό κα χαμηλό σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαζαν ένταση στο παιχνίδι τους, ο Φουρνιέ έκανε πολύ καλό παιχνίδι (12π.) σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική, με τον Νιλικίνα να δίνει σημαντικές βοήθειες και στις δυο πλευρές (7π. 39-29 στο 17’). Ο Βεζένκοφ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (9π.), με τον Ολυμπιακό να διατηρεί την διαφορά του σε διψήφια επίπεδα στο τέλος του ημιχρόνου (+10, 44-34).

Πάτησε γκάζι και ξέφυγε ο Ολυμπιακός, με «πυροβόλο» Ντόρσεϊ

Με ρυθμό και ένταση μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει δυο σουτ από τα 6.75μ. για να εκτοξεύσει την διαφορά για πρώτη φορά στο +17 (54-37 στο 23’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό, έτρεχαν το γήπεδο, «χτυπώντας» μέσα από το ζωγραφιστό (+18, 62-44 στο 25’). Ο Ντόρσεϊ «πυροβολούσε» από τα 6.75μ. (4/6τρ.), με τον Μιλουτίνοφ να μεγαλώνει το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα πάνω από τους 20π. (+23, 69-46 στο 28’). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +19 (75-56), με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει γερές βάσεις για την επιστροφή στις νίκες.

Ξέσπασε ο Ολυμπιακός με 100άρα και πήρε νίκη - ψυχολογίας για την συνέχεια

Oι δυο άμυνες είχαν χαλαρώσει αρκετά στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 19π. για το 80-60 στο 32'. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ανοίξει το rotation, με τους παίκτες των Πειραιωτών να παιρνούν την μπάλα στο ζωγραφιστό, διατηρώντας την διαφορά στα επίπεδα των 20π. (90-69 στο 34'). Ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους πόντους από τα 6.75μ. (95-71 στο 37'), με τον Ολυμπιακό να έχει «καθαρίσει» ουσιαστικά την νίκη από το τρίτο δεκάλεπτο. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν και την 100άρα με νέο τρίποντο του Πίτερς, με το τελικό 107-84 να φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 44-34, 75-56, 107-84.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης