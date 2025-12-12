Ο Μαγκλογιάννης κατήγγειλε πως... απειλήθηκε γιατί δέχτηκε μήνυμα: «Όλα στην επιφάνεια»!

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης πρωταγωνίστησε σε ακόμα ένα σκηνικό... απείρου κάλλους, καθώς κατήγγειλε πως «απειλήθηκε», λόγω ενός μηνύματος που ανέφερε: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια, ένας - ένας θα φεύγετε από το μπάσκετ».

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης λειτουργεί ως πρωτοπαλίκαρο της ΕΟΚ και η... χειρουργική ακρίβεια του έργου του έχει αναλυθεί διεξοδικά. Μάλιστα, ο Έλληνας διαιτητής έγινε ξανά viral πρόσφατα, γιατί... αποφάσισε να καταστρατηγήσει τις εντολές της FIBA και να σφυρίξει με γνώμονα τα δικά του κριτήρια.

Το όνομα του Μαγκλογιάννη, λοιπόν, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα και δημιουργεί σκηνικά... απείρου κάλλους.

Βλέπετε, ο 49χρονος διαιτητής προχώρησε σε καταγγελία για «απειλητικό μήνυμα» που έλαβε από πρόεδρο ομάδας της GBL. Ένα θέμα που μάταια ορισμένοι θέλησαν να υψώσουν σαν σημαία.

Ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος και τι... απειλή έγινε εις βάρος του Μαγκλογιάννη; Σύμφωνα με το "radar.gr", ο αποστολέας έγραφε: «Συγχαρητήρια για χθες πρέπει να νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου… Δείξε το μήνυμα στο Λιόλιο, τον Μαυραγάνη και τον Κορομηλά!» και συνέχιζε λέγοντας: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια, ένας ένας θα φεύγετε από το μπάσκετ». Αυτή ήταν η «απειλή» που διέκρινε ο ρέφερι και συμφώνησαν μαζί του οι άνθρωποι της ομοσπονδίας.

Ο Μαγκλογιάννης παρέδωσε αυτό το μήνυμα στην ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης και σύσσωμη αποφάσισε να απευθυνθεί σε υπουργούς, αθλητικούς δικαστές και εισαγγελείς, θέλοντας να «προστατεύσει» έναν ρέφερι που συχνά κατεβαίνει σε ματς - τίτλων με στολή... καμικάζι.

Όπως και να 'χει, είναι ολοφάνερο πια πως τα «αυτογκόλ» διαδέχονται το ένα το άλλο στην ΕΟΚ, η οποία έχει χάσει κάθε έλεγχο.

Την ίδια ώρα, βέβαια, εισαγγελική παρέμβαση απαιτείται για πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που στιγματίζουν το ελληνικό μπάσκετ. Όπως, για παράδειγμα, στις τριγωνικές σχέσεις που δημιουργούνται εντός της ΕΟΚ και «εξηγούν» με τον τρόπο τους τα διαιτητικά σκάνδαλα, αλλά και όσα πρωτοφανή ξεφτιλίζουν το σπορ.