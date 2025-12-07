Στέφανος Μαγκλογιάννης: Από τη Θύρα 7, πρωτοπαλίκαρο της ΚΕΔ και του Λιόλιου

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης είναι την τελευταία διετία το Νο1 εργαλείο της ΚΕΔ. Εκτελεί αποστολές, ομοιάζει θα έλεγε κανείς με έναν ποδοσφαιρικό Σπάθα. Με τις πλάτες του Ηλία Κορομηλά, την κάλυψη του Λιόλιου και τον Βρούτση να νίπτει τας χείρας του μπροστά σε όσα απίθανα συμβαίνουν στο μπάσκετ.

Γεννημένος το 1976, ο Αθηναίος διαιτητής είχε αργή εξέλιξη στο μπάσκετ. Μέχρι το 2024, η ΚΕΔ δεν του είχε εμπιστευτεί ούτε ένα ντέρμπι. Δεν έγινε ποτέ διεθνής διαιτητής λόγω έλλειψης προσόντων. Το επάγγελμα του άλλωστε ως τοπογράφος, του έτρωγε περισσότερο χρόνο από τη διαιτησία.

Εκείνο που άλλαξε τα δεδομένα ήταν η έλευση στην ΚΕΔ του Ηλία Κορομηλά, όταν ο τελευταίος κόπηκε από τη διαιτησία λόγω της εκκρεμούσας κατηγορίας για συμμετοχή σε δωροδοκία Ουκρανού διαιτητή (κάτι που δεν αποδείχθηκε ποτέ παρά τις επίσημες καταγγελίες του Αμπρόσοφ).

Ο Μαγκλογιάννης από αναλώσιμος διαιτητής που σφύριζε αδιάφορα παιχνίδια της Basket League βρέθηκε στα 48 του να είναι ο σημαντικότερος στα χέρια της νέας ΕΟΚ, της νέας ΚΕΔ. Ήταν η ευκαιρία του, η ώρα να αφήσει για λίγο τα επαγγελματικά στην άκρη και να αφοσιωθεί στη διαιτησία.

Ποτέ δεν είναι αργά, ειδικά όταν αναλαμβάνεις επικίνδυνες αποστολές τύπου Παναθηναικός-Ολυμπιακός. Στους τελικούς μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο εμφανίζεται με στολή… καμικάζι. Ορίζεται στο Game 3 με το σκορ 0-2 υπέρ του Ολυμπιακού και πάει στο ΟΑΚΑ σαν να ήθελε να θυμηθεί τα μικράτα του.

Ως νέος, σύχναζε στη Θύρα 7, ως μεγαλύτερος άλλαξε κερκίδα αλλά ήταν τακτικός θαμώνας στο Ρέντη και στο ΣΕΦ ως θεατής. Ουδέν μεμπτόν φυσικά. Εκτός αν καλείσαι να δώσεις εξετάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Εκτός αν τελικά δεν ήταν το συναίσθημα αυτό που τον οδήγησε σε λάθος αποφάσεις.

Ο Παναθηναϊκός παρά την εχθρική διαιτησία που είχε από τον Μαγκλογιάννη, μειώνει 1-2 και η σειρά γυρίζει στο ΣΕΦ.

Εκεί προς έκπληξη όλων, η ΕΟΚ δίνει εντολή να οριστεί ξανά ο Μαγκλογιάννης ως επιβράβευση για τη διαιτησία του στο ΟΑΚΑ. Θυμίζοντας κάτι από ποδοσφαιρικές πρακτικές στην εποχή του Θωμά Μητρόπουλου, των Κασναφέρηδων και των Μποροβήλων.

Το Game 4 παραμένει ιστορικό για όσα συνέβησαν εκεί. Παπαπέτρου, Μαγκλογιάννης και Θεωνάς παίζουν για το μέλλον τους. Υπό την κυβερνητική ασπίδα και την σιωπή του Βρούτση, ο 1ος και ο 3ος διαιτητής παίρνουν παράταση στο ηλικιακό όριο και γίνονται οι μοναδικοί που θα ανανεωθεί το «συμβόλαιο» με την ΕΟΚ για 2 χρόνια!

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης παίρνει προαγωγή και φωνάζει ότι είναι έτοιμος για όποια αποστολή του ανατεθεί. Ο Παναθηναϊκός στο Game 1 των περυσινών τελικών κερδίζει εύκολα τον Ολυμπιακό που δείχνει σε άθλια κατάσταση.

Στο Game 2 ορίζεται ο Μαγκλογιάννης. Βγάζει από τα ρούχα του τον συνήθως ήρεμο Σλούκα, εξαγριώνει τον Ναν, οι πράσινοι χάνουν το μυαλό τους και ο Ολυμπιακός με μια διαιτησία που θυμίζει Ηλία Σπάθα στα prime του, ισοφαρίζει γυρίζοντας την ψυχολογία της σειράς.

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης είναι πλέον το υπερόπλο του Ηλία Κορομηλά. Μαζί σε όλα, από τη διαιτησία έως και τα… εξωαγωνιστικά, δείχνουν να είναι αχώριστοι. Θρυλείται ότι το «50-50» ορίζει τη σχέση τους. Ήταν ανέκαθεν στόχος τους να μοιράζουν το… καρπούζι στη μέση, και είναι πολλοί που το αναφέρουν πλέον για να το προσπεράσει κάποιος έτσι απλά.

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης εκφράζει το ύφος της ΕΟΚ του Λιόλιου. Την εντιμότητα και την αξιοκρατία όπως την οραματίζεται ο εμφανής επικεφαλής της Ελληνικής Ομοσπονδίας και αφανής επικεφαλής του Προμηθέα Πάτρας. Για αυτό το θέμα, όμως φαίνεται πως είναι η ώρα να ασχοληθεί ο εισαγγελέας, όχι τα ΜΜΕ…