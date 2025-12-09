Υποδέχεται την Μερσίν η Καρδίτσα για το πλεονέκτημα στα play-in

H Kαρδίτσα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» την Μερσίν για την 5η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Basketball Champions League (21:30), με την Θεσσαλική ομάδα να έχει εξασφαλίσει ήδη την είσοδο της στα play-in της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου πήρε τη νίκη που ήθελε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Οστάνη, ένα αποτέλεσμα που τις έδωσε την πρόκριση στα play-in του BCL, ωστόσο κόντρα στην Τουρκική ομάδα θέλει τη νίκη για να πάρει το πλεονέκτημα στην επόμενη φάση.
Θυμίζουμε ότι από τον όμιλο ο πρώτος προκρίνεται απευθείας στην φάση των «16», ενώ ο 2ος και 3ος θα αγωνιστούν σε παιχνίδι play-in, σε σειρές best-of-three, δηλαδή στις δύο νίκες, σε διασταύρωση με άλλο όμιλο.
Να σημειώσουμε ότι η Θεσσαλική ομάδα είχε ηττηθεί στην Τουρκία με 81-73, κάτι που σημαίνει πως αν θέλει να κλειδώσει το πλεονέκτημα από σήμερα θα πρέπει να κερδίσει με 9 πόντους διαφορά.
Η Κατάταξη
1. Μάλαγα 8 (4-0)
2. Καρδίτσα 6 (2-2)
3. Μερσίν 6 (2-2)
4. Οστάνδη 4 (0-4)
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Καρδίτσα – Μερσίν (9/12, 20:00)
Οστάνδη – Ουνικάχα Μάλαγα (9/12, 21:30)