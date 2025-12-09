Υποδέχεται την Μερσίν η Καρδίτσα για το πλεονέκτημα στα play-in

Η Καρδίτσα φιλοξενεί την Μερσίν για την 5η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Basketball Champions League, με την Θεσσαλική ομάδα να στοχεύει στη νίκη για να πάρει το πλεονέκτημα στην φάση των play-in.

H Kαρδίτσα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» την Μερσίν για την 5η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Basketball Champions League (21:30), με την Θεσσαλική ομάδα να έχει εξασφαλίσει ήδη την είσοδο της στα play-in της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου πήρε τη νίκη που ήθελε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Οστάνη, ένα αποτέλεσμα που τις έδωσε την πρόκριση στα play-in του BCL, ωστόσο κόντρα στην Τουρκική ομάδα θέλει τη νίκη για να πάρει το πλεονέκτημα στην επόμενη φάση.

Θυμίζουμε ότι από τον όμιλο ο πρώτος προκρίνεται απευθείας στην φάση των «16», ενώ ο 2ος και 3ος θα αγωνιστούν σε παιχνίδι play-in, σε σειρές best-of-three, δηλαδή στις δύο νίκες, σε διασταύρωση με άλλο όμιλο.

Να σημειώσουμε ότι η Θεσσαλική ομάδα είχε ηττηθεί στην Τουρκία με 81-73, κάτι που σημαίνει πως αν θέλει να κλειδώσει το πλεονέκτημα από σήμερα θα πρέπει να κερδίσει με 9 πόντους διαφορά.

Η Κατάταξη

1. Μάλαγα 8 (4-0)

2. Καρδίτσα 6 (2-2)

3. Μερσίν 6 (2-2)

4. Οστάνδη 4 (0-4)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Καρδίτσα – Μερσίν (9/12, 20:00)

Οστάνδη – Ουνικάχα Μάλαγα (9/12, 21:30)