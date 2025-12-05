Διαύγεια: Το κράτος πλήρωσε και 14.800€ για τους μουσαμάδες του ΣΕΦ!

Με απόφαση της 11ης Νοεμβρίου που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, το ΣΕΦ απέκτησε με κρατικά χρήματα τους μουσαμάδες που κάνουν από χθες τον γύρο της Ευρώπης. Στα 14.800 το κόστος.

Η "μαύρη τρύπα" του ΣΕΦ συνεχίζει να ρουφάει τα χρήματα του ελληνικού λαού και την ίδια στιγμή να μην μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες σε κορυφαίο επίπεδο επειδή... έβρεξε στην Αττική.

Κι επειδή ακριβώς έβρεξε, χρειάστηκαν ακόμα μία φορά να επιστρατευτούν οι γνωστοί μουσαμάδες για την προστασία του παρκέ, αφού το... κλειστό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν είναι τελικά και τόσο κλειστό.

Και... μαντέψτε ποιος πλήρωσε για άλλη μία φορά, ακόμη και για τους μουσαμάδες οι οποίοι κάνουν διεθνή καριέρα από το βράδυ της Πέμπτης, με εικόνες που ντροπιάζουν το μπάσκετ, την Πολιτεία και φυσικά την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Μα φυσικά οι Έλληνες φορολογούμενοι, αφού με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια από τις 11 Νοεμβρίου, δαπανήθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 15.000 ευρώ (14.800 για την ακρίβεια) για την αγορά τους!

Για του λόγου το αληθές, δείτε και τη σχετική απόφαση: