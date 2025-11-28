Αδιανόητη ανατροπή της Λιθουανίας με τρία τρίποντα του Σαργκιούνας στο φινάλε (vid)

Η Λιθουανία έκανε τεράστια ανατροπή κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία (89-88), με τον Ίγκνας Σαργκιούνας να είναι ο μεγάλος ήρωας της ομάδας του.

Οι Βρετανοί κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους, αφού στα 15.5'' πριν την λήξη ο Γεμπόα με 2/2 βολές «έγραψε» το 87-80 υπέρ των γηπεδούχων, όμως σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Σαργκιούνας.

Στα 9.8'' πριν την λήξη με τρίποντο από την κορυφή ο Σαργκιούνας μείωσε σε 87-83, στη συνέχεια οι Βρετανοί είχαν 1/2 βολές, με τον γκαρντ της Ρίτας Βίλνιους στα 3.5'' πριν την λήξη με τρίποντο από το ίδιο σημείο να μειώνει σε 88-86.

Το φινάλε ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό αφού στην επαναφορά οι Λιθουανοί έκλεψαν την μπάλα, με τον Σαργκιούνας να εκτελεί από τα 12 μέτρα at the buzzer για να γράψει το τελικό 88-89, ολοκληρώνοντας μια μυθική ανατροπή.