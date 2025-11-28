Αδιανόητη ανατροπή της Λιθουανίας με τρία τρίποντα του Σαργκιούνας στο φινάλε (vid)

Οι Βρετανοί κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους, αφού στα 15.5'' πριν την λήξη ο Γεμπόα με 2/2 βολές «έγραψε» το 87-80 υπέρ των γηπεδούχων, όμως σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Σαργκιούνας.
Στα 9.8'' πριν την λήξη με τρίποντο από την κορυφή ο Σαργκιούνας μείωσε σε 87-83, στη συνέχεια οι Βρετανοί είχαν 1/2 βολές, με τον γκαρντ της Ρίτας Βίλνιους στα 3.5'' πριν την λήξη με τρίποντο από το ίδιο σημείο να μειώνει σε 88-86.
Το φινάλε ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό αφού στην επαναφορά οι Λιθουανοί έκλεψαν την μπάλα, με τον Σαργκιούνας να εκτελεί από τα 12 μέτρα at the buzzer για να γράψει το τελικό 88-89, ολοκληρώνοντας μια μυθική ανατροπή.
9 POINTS IN 9 SECONDS IS PURE MADNESS 🤯🤯🤯🤯— FIBA Basketball (@FIBA) November 27, 2025
Ignas Sargiunas hit three triples in 9 seconds and the GAME-WINNER 😱#FIBAWC x #StepItUp 🇱🇹 pic.twitter.com/f3bI1CMBRB