Euroleague: Άλλαξαν τρεις προπονητές σε μία βδομάδα κι έρχεται και τέταρτος!

Η Euroleague πάει για ρεκόρ, αφού ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ έγινε ο τρίτος προπονητής που αποχωρεί στην βδομάδα του τρέχει. Έτοιμος να γίνει τέταρτος ο Όντεντ Κάτας!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις ομάδες της διοργάνωσης, με την βδομάδα που τρέχει να μπαίνει πιθανότατα στα ρεκόρ, αφού μέχρι τώρα ήδη τρεις προπονητές έχουν αποχωρήσει και πιθανότατα μέχρι το τέλος της θα γίνουν τέσσερις.

Η αρχή έγινε με τον Ετόρε Μεσίνα, που άφησε τον ρόλο του head coach στην Αρμάνι Μιλάνο τη Δευτέρα (24/11) και μένει πλέον να ανακοινωθεί το διοικητικό πόστο που θα αναλάβει κι επίσημα πλέον στην ιταλική ομάδα.

Ακολούθησε το «μπαμ», με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς την Τετάρτη (26/11) να αποχωρεί από την Παρτιζάν, στην πρώτη φορά στην καριέρα του που φεύγει από ομάδα στα μέσα της σεζόν.

Και η υπόθεση τρίτωσε την Πέμπτη (27/11), με την Εφές να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με την τουρκική ομάδα -όπως και η Παρτιζάν- να είναι σε διαδικασία εύρεσης αντικαταστάτη.

Και η καταμέτρηση δεν θα σταματήσει πιθανότατα εδώ, αφού με το 1,5 πόδι είναι εκτός Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Όντεντ Κάτας, που θα γίνει ο τέταρτος προπονητής που αποχωρεί μέσα στην βδομάδα που τρέχει.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το SDNA, πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κάτας είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.