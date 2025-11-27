Τέλος από την Εφές ο Κοκόσκοφ!

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Κοκόσκοφ στην Εφές, με την τουρκική ομάδα μετά και τη συντριβή της από τη Μονακό να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Σέρβο τεχνικό και να αναζητά τον επόμενο προπονητή της.
Χρέη υπηρεσιακού μέχρι την εύρεση του νέου head coach θα αναλάβει ο Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, με τον Κοκόσκοφ να γίνεται ο τρίτος προπονητής που αποχωρεί στην βδομάδα που τρέχει!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ως Αθλητικός Σύλλογος Αναντολού Εφές, αποχαιρετάμε τον κ. Ιγκόρ Κοκόσκοφ.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.
Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό τη διεύθυνση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας».
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.
Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz