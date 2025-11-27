Τέλος από την Εφές ο Κοκόσκοφ!

Παρελθόν από την Εφές αποτελεί ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα. Τρίτος προπονητής του αποχωρεί στην εβδομάδα που τρέχει!

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Κοκόσκοφ στην Εφές, με την τουρκική ομάδα μετά και τη συντριβή της από τη Μονακό να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Σέρβο τεχνικό και να αναζητά τον επόμενο προπονητή της.

Χρέη υπηρεσιακού μέχρι την εύρεση του νέου head coach θα αναλάβει ο Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, με τον Κοκόσκοφ να γίνεται ο τρίτος προπονητής που αποχωρεί στην βδομάδα που τρέχει!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ως Αθλητικός Σύλλογος Αναντολού Εφές, αποχαιρετάμε τον κ. Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό τη διεύθυνση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας».