Οι Ρόκετς λύγισαν στην παράταση τους Μάτζικ

Οι Χιούστον Ρόκετς χρειάστηκαν το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να κάμψουν την αντίσταση των Ορλάντο Μάτζικ με 117-113.

Οι Μάτζικ ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (46-55), όμως οι Ρόκετς στο δεύτερο μέρος ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και έκαναν το comeback.

Ο Σενγκούν, μάλιστα λίγο πριν την εκπνοή ισοφάρισε σε 102-102, στέλνοντας το ματς στην παράταση, με τους Ρόκετς στο έξτρα πεντάλεπτο να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για να φτάσουν σε μια αγχωτική νίκη.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Ρόκετς, ενώ για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Φραντζ Βάγκνερ που είχε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

