Lakers' Corner: Ήττα με... κάτω τα χέρια και εμφάνιση-μάθημα

Μετά από πέντε νίκες οι Λος Άντζελες Λέικερς ηττήθηκαν από τους Ατλάντα Χοκς, με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ να μην... εμφανίζεται ποτέ στο παρκέ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήγαν στην Ατλάντα με πέντε σερί νίκες και ήθελαν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Ωστόσο, με το... καλημέρα φάνηκε πως οι «Λιμνάνθρωποι» δε βρίσκονταν σε καλή μέρα. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε μία από τις χειρότερες φετινές της εμφανίσεις και γνώρισε την ήττα με 122-102. Έτσι, πλέον βρίσκονται στο 7-3, ενώ σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη τους ήττα μακριά από το «σπίτι» τους (4-1 ρεκόρ εκτός έδρας).

Κανένας παίκτης των Λέικερς δεν έκανε καλή εμφάνιση. Ακόμα και ο Λούκα Ντόντσιτς που τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27 λεπτά είχε 7/17 σουτ και έκανε 5 λάθη.

Το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι φάνηκε από την πρώτη φάση: Οι Λέικερς έκαναν λάθος και ο Ρισασέ σκόραρε εύκολα για την ομάδα του. Πρόκειται για μία τραγική εμφάνιση, με τους «Λιμνανθρώπους» να δείχνουν ανέτοιμοι σε κάθε επίπεδο.

Δέχθηκαν 68 πόντους στο ημίχρονο (season-high για τους Χοκς), έκαναν δέκα λάθη στο πρώτο ημίχρονο και φάνηκε να μην μπαίνουν ποτέ στο πνεύμα της αναμέτρησης. Οι Λέικερς πρέπει, αρχικά, να αποδεχθούν πως μέσα στη σεζόν θα υπάρχουν και τέτοιες εμφανίσεις και δεύτερον να μάθουν το μάθημά τους. Δεν επιτρέπεται να μην... εμφανίζονται ποτέ στο παρκέ.

Ο Ρέντικ μετά το ματς μίλησε για... 82 δευτερόλεπτα στη συνέντευξη Τύπου και δεν έκρυψε πόσο απογοητευμένος και νευριασμένος ήταν. Στο παρελθόν έχει αναφέρει πως έχει περάσει βράδια στο σκοτεινό του υπόγειο μετά από ήττες των «Λιμνανθρώπων». Το μόνο βέβαιο είναι πως ο 41χρονος τεχνικός θα μελετήσει το φιλμ του αγώνα (όπως είπε ο ίδιος) και θα ξεκαθαρίσει στους παίκτες του τα λάθη τους και τα όσα πρέπει να βελτιώσουν.

Το μόνο που μπορούν να κρατήσουν οι Λέικερς είναι η επιστροφή του Μαξ Κλεμπέρ, ο οποίος μπήκε στο παρκέ για 14 λεπτά (1 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 μπλοκ). Τώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» περιμένουν την επιστροφή του Γκέιμπ Βίνσεντ, του Όστιν Ριβς και φυσικά του Λεμπρόν Τζέιμς, ώστε να έχουν επιτέλους όλους τους τους παίκτες διαθέσιμους. Η επιστροφή του «Βασιλιά» θα ανεβάσει αρκετά επίπεδα τους Λέικερς, οι οποίοι και χωρίς τον Λεμπρόν έχουν δείξει πως μπορούν, με την εμφάνιση κόντρα στους Χοκς να αποτελεί μία κακή παρένθεση.

Ακολουθούν τα παιχνίδια με τους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να κερδίσουν το πρώτο, ενώ ακόμα και να ηττηθούν στο δεύτερο δεν αποτελεί πρόβλημα. Όμως, αν καταφέρουν να πάρουν το «διπλό» απέναντι στους πρωταθλητές θα στείλουν από νωρίς ένα ηχηρό μήνυμα στην υπόλοιπη λίγκα.