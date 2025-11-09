Σε 82 δευτερόλεπτα τα είπε όλα ο Ρέντικ: «Από τα πρώτα δύο λεπτά κατάλαβα πως θα χάναμε»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μετά την ήττα των Λέικερς κόντρα στους Χοκς μίλησε μόλις για 82 δευτερόλεπτα, τονίζοντας πως από την αρχή του του αγώνα κατάλαβε πως δε θα νικούσε η ομάδα του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς… δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο παρκέ απέναντι στους Ατλάντα Χοκς και έτσι γνώρισαν την ήττα με 122-102.

Μετά τον αγώνα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ήταν ξεκάθαρο πως δεν ήθελε να μιλήσει στα Μέσα. Έτσι, η συνέντευξη Τύπου κράτησε μόλις... 82 δευτερόλεπτα. Ο κόουτς τόνισε πως ήξερε ότι θα έχανε η ομάδα του και ότι δεν είδε τίποτα από τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα: «Δεν υπήρξαν πολλά πράγματα που μου άρεσαν από το ματς».

Για το αν έπαιξαν καλά οι Χοκς ή άσχημα οι Λέικερς: «Οι Χοκς έκαναν προσπάθεια και έπαιξαν physical».

Για το αν είναι απογοητευτική ήττα επειδή είναι στο ξεκίνημα ενός σερί εκτός έδρας αγώνων: «Είναι απογοητευτική».

Για το αν θα δουν το φιλμ του αγώνα ή αν απλά θα πάνε παρακάτω: «Θα το δούμε, σίγουρα».

Για το πότε κατάλαβε ότι θα έχανε η ομάδα του: «Το κατάλαβα στα πρώτα δύο λεπτά».

Για το τι είδε σε αυτά τα λεπτά και το κατάλαβε: «Τίποτα».