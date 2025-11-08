Ολυμπιακός: «Μεταγραφή» της ΚΑΕ από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ

Όπως αποκάλυψε η "Magic Euroleague" την Τετάρτη (5/11), η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχωράει σε... μεταγραφή στελέχους από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ. Ο λόγος για τον Λεωνίδα Παπαβασιλάκη.

Ο Λεωνίδας Παπαβασιλάκης αποχώρησε πρόσφατα από το πόστο του Διευθυντή του Εμπορικού Τμήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ παλαιότερα είχε συνεργαστεί με την ΠΑΕ Ηρακλής και την ΠΑΕ ΟΦΗ. Μάλιστα, έχει και... μπασκετικό παρελθόν, αφού ένα διάστημα βρέθηκε στην ΚΑΕ ΑΕΚ.

Πλέον, το έμπειρο στέλεχος αναμένεται να ενταχθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε η "Magic Euroleague" του SDNA πριν από λίγες μέρες.

Ο Παπαβασιλάκης θα αναλάβει ένα ρόλο που θα έχει να κάνει με την εταιρεία που θα συσταθεί για τις εργασίες στο ΣΕΦ και θα «τρέξει» το πρότζεκτ του νέου γηπέδου.

Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε η εκπομπή της WEB TV του sdna.gr, οι αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο και οι προσθήκες θα συνεχιστούν στην ομάδα του Πειραιά, που είχε μείνει πίσω σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια.