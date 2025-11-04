Φευγάτος από τους Γκρίζλις ο Μοράντ, δεν απολαμβάνει να παίζει πλέον στο Μέμφις!

Ο Τζα Μοράντ στις δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έδειξε πως είναι φευγάτος από τους Γκρίζλις.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Μέμφις τιμωρήθηκε από τους Γκρίζλις για τη δημόσια κριτική στον Τόμας Ίσαλο και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι κόντρα στους Πίστονς και την ήττα, εμφανίστηκε εντελώς φευγάτος.

Ο Τζα Μοράντ σε ερώτηση για το αν έχει επιλυθεί η διαμάχη με το προπονητικό επιτελείο απάντησε με μεγάλη δόση ειρωνείας, τονίζοντας: «Ναι, έτσι δεν σας είπανε»;

Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν νιώθει την ίδια χαρά παίζοντας στους Γκρίζλις, ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας μονολεκτικά: «Όχι».

Όσο για το αν μπορεί να βρει και πάλι τη χαρά; Η απάντηση ήταν «Θα δούμε».