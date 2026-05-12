Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το διέλυσε (vid)

Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο, το οποίο βρίσκεται στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φορτηγό έκανε φορτοεκφόρτωση και προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες στο περίπτερο, «ξεριζώνοντάς» το σχεδόν από τη βάση του.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, αν και την ώρα του συμβάντος ήταν μέσα στο περίπτερο ο ιδιοκτήτης του και εξυπηρετούσε μια γυναίκα, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30 το πρωί, σήμερα Τρίτη.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις για να καταγράψουν το περιστατικό και να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.