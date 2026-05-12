Νόμος-σοκ ενόψει για τηλεοπτικά δικαιώματα, Παρί Σεν Ζερμέν και Αλ Κελαϊφί

Η γαλλική Βουλή εξετάζει σαρωτικές αλλαγές με περιορισμούς, πλαφόν μισθών και αυστηρά μέτρα κατά της πειρατείας. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η γαλλική Βουλή ετοιμάζεται να εξετάσει ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη δομή και τη λειτουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο τη διακυβέρνηση της Ligue 1, τις σχέσεις συλλόγων και τηλεοπτικών παρόχων, αλλά και τη μαζική πειρατεία που αποδυναμώνει εμπορικά το προϊόν.

Το σχέδιο νόμου «για την οργάνωση, διαχείριση και χρηματοδότηση του επαγγελματικού αθλητισμού» έχει ήδη περάσει από τη Γερουσία από το καλοκαίρι του 2025 και από σήμερα ξεκινά η επεξεργασία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας της Εθνοσυνέλευσης. Αν εγκριθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές παρεμβάσεις στο γαλλικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες.

Στο στόχαστρο η διπλή ιδιότητα του Αλ Κελαϊφί

Κεντρικό σημείο της πρότασης αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Complément d'enquête» το 2025, όταν δημοσιοποιήθηκαν εικόνες έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ προέδρων συλλόγων της Ligue 1 για τη διαχείριση των τηλεοπτικών συμβολαίων.

Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας επιχειρεί πλέον να μπλοκάρει περιπτώσεις όπως αυτή του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και ισχυρού άνδρα του beIN Sports. Η νέα διάταξη απαγορεύει σε στελέχη τηλεοπτικών παρόχων που διαχειρίζονται αθλητικά δικαιώματα να συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα επαγγελματικών λιγκών. Το ίδιο θα ισχύει και για πρόσωπα που συνδέονται με στοιχηματικές εταιρείες.

Πρακτικά, το γαλλικό κράτος επιχειρεί να διαχωρίσει πλήρως τον ρόλο του αγοραστή τηλεοπτικών δικαιωμάτων από εκείνον του διοικητικού παράγοντα μέσα στο ίδιο το πρωτάθλημα.

Πλαφόν στον μισθό του προέδρου της LFP

Το νομοσχέδιο ακουμπά και τον Βενσάν Λαμπρίν, πρόεδρο της Ligue de Football Professionnel, του οποίου οι αποδοχές είχαν προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό θόρυβο τα προηγούμενα χρόνια. Ο μισθός του είχε φτάσει ακόμη και τα 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως πριν μειωθεί δραστικά.

Με τη νέα πρόβλεψη, η αμοιβή του προέδρου της λίγκας θα έχει ανώτατο όριο τις 450.000 ευρώ μικτά τον χρόνο. Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον σε στελέχη ομοσπονδιών, λιγκών ή εταιρειών να αποκομίζουν προσωπικό οικονομικό όφελος από εμπορικές συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η διάταξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία της LFP με το fund CVC το 2022, όταν το γαλλικό ποδόσφαιρο παραχώρησε το 13% των μελλοντικών εσόδων του έναντι 1,5 δισ. ευρώ. Από εκείνη τη συμφωνία, ο Λαμπρίν είχε λάβει μπόνους 3 εκατ. ευρώ, κάτι που είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στη Γαλλία.

Η πιθανή κατάργηση της LFP

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης στις ομοσπονδίες τη δυνατότητα να αφαιρούν τη διαχείριση των πρωταθλημάτων από τις επαγγελματικές λίγκες σε περίπτωση «σοβαρής δυσλειτουργίας», οικονομικών προβλημάτων ή ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος και ηθικής τάξης.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι πως ανοίγει ο δρόμος ώστε η ίδια η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να δημιουργήσει εμπορική εταιρεία που θα οργανώνει απευθείας τις διοργανώσεις. Με απλά λόγια, η Ligue de Football Professionnel μπορεί στο μέλλον να πάψει να υπάρχει με τη σημερινή μορφή της.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Λαμπρίν είχε καταγγείλει δημόσια πως η διάταξη αυτή δίνει στις ομοσπονδίες «δικαίωμα ζωής και θανάτου» πάνω στις λίγκες.

Πόλεμος στην πειρατεία και νέο μοντέλο διανομής

Το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η πειρατεία. Σύμφωνα με τον Νικολά ντε Ταβερνόστ της LFP Media, η παράνομη θέαση κοστίζει περίπου 400.000 συνδρομητές και απώλειες κοντά στα 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η πρόταση προβλέπει δυνατότητα άμεσου μπλοκαρίσματος παράνομων μεταδόσεων από την Arcom σε πραγματικό χρόνο, ενώ η δημιουργία ή διάθεση παράνομων πλατφορμών αθλητικού περιεχομένου θα τιμωρείται με έως τρία χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, επιχειρείται πιο ισορροπημένη διανομή των τηλεοπτικών εσόδων, καθώς προβλέπεται ανώτατη αναλογία 1 προς 3 μεταξύ συλλόγων στη μοιρασιά των δικαιωμάτων. Πρόκειται για σαφή προσπάθεια περιορισμού της οικονομικής ψαλίδας ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τους υπόλοιπους συλλόγους της Ligue 1.

Follow_Μιντιάρχη 👈