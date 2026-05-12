Απίστευτο ξύλο σε αγώνα της Πορτογαλίας με 11 αποβολές και εισαγγελική παρέμβαση! (vid)

Αδιανόητες σκηνές στο ματς της Οβαρένσε με την Ολιβεϊρένσε, με το παρκέ να μετατρέπεται πραγματικά σε ρινγκ και τους παίκτες των δύο ομάδων να επιδίδονται σε ξύλο.
Όλα ξεκίνησαν πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ένα μαρκάρισμα έφερε την ένταση, πριν ακολουθήσει το απόλυτο χάος, με τους διαιτητές να αποβάλουν συνολικά 11 παίκτες, πέντε της Οβαρένσε και έξι της Ολιβεϊρένσε.
Μάλιστα για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα και όπως αναφέρουν τα Μέσα της Πορτογαλίας έρχονται σκληρές τιμωρίες!
Δείτε το σχετικό βίντεο:
¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana.— Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026
Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY