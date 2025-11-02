Όταν τα παιδάκια, πιστεύουν πως θα κρίνουν ένα Άρης - ΠΑΟΚ

Δεν έχω καμία διάθεση να πικάρω κανέναν Αριανό για το σημερινό διπλό στη Λαμπούμπου Αρίνα. Είμαι σε εντελώς διαφορετικό μουντ. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας…

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε γιατί ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Αυτό ήταν σαφές από το μπάσκετ που έπαιζαν οι δύο ομάδες από την αρχή της σεζόν. Δεν αποτελεί προφανώς έκπληξη το αποτέλεσμα.

Ο Άρης είναι σε μία φάση συνειδητοποίησης του που βαδίζει με τον Σιάο. Οι επιλογές που έγιναν ήταν άστοχες και οι μπασκετάνθρωποι που επιλέχθηκαν, δεν είχαν τις παραστάσεις για να στήσουν ένα αποδοτικό ρόστερ. Αντιθέτως, φαίνεται πως το έχασαν εντελώς.

Στον ΠΑΟΚ που υπάρχει διοίκηση και σταθεροί μπασκετάνθρωποι, που επιλέχθηκε ένας προπονητής με σωστά κριτήρια και παραστάσεις που ξέρει το πρωτάθλημα, ήταν πιο δύσκολο να αποτύχουν στις επιλογές. Και φαίνεται πως για ακόμη μία φορά, ο ΠΑΟΚ έκανε μία value for money ομάδα.

Ως εδώ, δεν μπορεί κανείς με κανονικό εγκέφαλο να διαφωνήσει. Εκτιμώ, πως ούτε και με τα παρακάτω.

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χάσει το παιχνίδι, γιατί έτσι αποφάσισαν οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης. Τρεις διαιτητές, τρία παιδάκια, που τα έβλεπα στην οθόνη και αναρωτιόμουν αν έχουν συναίσθηση του παιχνιδιού που σφυρίζουν.

Όσο ξεπεσμένο και να είναι το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, κανένα παιδάκι δεν έχει δικαίωμα συνειδητά, να ορίζει νικητή στο ΠΑΟΚ – Άρης ή στο Άρης - ΠΑΟΚ. Το 39-11 βολές, είναι η απόδειξη του διαιτητικού εμετού που παρείχαν οι τύποι αυτοί. Είναι η απόδειξη πως δεν υπάρχουν ανθρώπινα λάθη, αλλά ατζέντες ενός μικροκόσμου που δεν υπολογίζει ούτε την προσπάθεια των παραγόντων, αλλά ούτε και το συναίσθημα των οπαδών.

Θα αποφάσιζαν οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης, ποιος θα έκανε αύριο καζούρα και ποια κουβέντα θα γινόταν στα καφενεία, σε μία πόλη που παλεύει να ανασυνταχθεί γύρω από το άθλημα με τις κινήσεις που γίνονται.

Αν αυτά τα πουλιά, σφυρίξουν ξανά άμεσα, είναι βέβαια η απόδειξη πως τα πάντα γίνονται με εντολές της ΚΕΔ και της ΕΟΚ. Και ελπίζω, η νέα ιδιοκτησία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να δουλέψει όπως κάποτε η ΠΑΕ, για να εξαφανιστούν από τον χάρτη.