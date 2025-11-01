Τζάκσον: «Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, όμως τα καταφέραμε» - Τι δήλωσε για την προσαρμογή του (vid)

Συγκεντρωμένοι στο πλάνο του Ζντοβτς φάνηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο «διπλό» επί του Άρη (73-78), όπως δήλωσε ο Κέι Τζέι Τζάκσον - Τι δήλωσε για την προσαρμογή του

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για την τεράστια νίκη: «Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Ξέραμε πόσο μεγάλο ματς είναι. Πολύ δύσκολος αντίπαλος και έδρα. Τα καταφέραμε και είμαστε χαρούμενοι. Η απόδοση μας είναι πολύ καλή τελευταία».

Για τη διαφορά του συγκριτικά με την αρχή της σεζόν: «Αυτό οφείλεται στους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Με πιστεύουν. Όσο παίζεις νιώθεις και καλύτερος, το ίδιο και εγώ. Έχω καταλάβει πως θέλει να λειτουργώ ο ΠΑΟΚ και χαίρομαι να βοηθάω ώστε να πάρουμε νίκες».