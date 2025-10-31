Αδιανόητο: Πήραν φωτιά τα led σε αγώνα της Euroleague γυναικών!

Λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα, καθώς απέμεναν 31.6'' για το τέλος, υπήρξε τάιμ άουτ και ξαφνικά τα led μπροστά από τον πάγκο της ιταλικής ομάδας βραχυκύκλωσαν και πήραν φωτιά!
Αποτέλεσμα ήταν το ματς να διακοπεί για αρκετά λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπήρξε, με τις αθλήτριες όπως είναι φυσικό να είναι σοκαρισμένες.
Situación extraña en el CBK Mersin vs Reyer Venezia.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 30, 2025
En el último minuto de partido, ha empezado a salir humo de la valla publicitaria del banquillo visitante.
Partido parado. pic.twitter.com/2pXgeUezn9