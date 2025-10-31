Αδιανόητο: Πήραν φωτιά τα led σε αγώνα της Euroleague γυναικών!

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Μερσίν με την Βενέτσια για την Euroleague γυναικών, αφού ένα βραχυκύκλωμα στα led των διαφημιστικών πινακίδων έφερε μεγάλη αναστάτωση.

Λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα, καθώς απέμεναν 31.6'' για το τέλος, υπήρξε τάιμ άουτ και ξαφνικά τα led μπροστά από τον πάγκο της ιταλικής ομάδας βραχυκύκλωσαν και πήραν φωτιά!

Αποτέλεσμα ήταν το ματς να διακοπεί για αρκετά λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπήρξε, με τις αθλήτριες όπως είναι φυσικό να είναι σοκαρισμένες.