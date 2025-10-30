Σπανούλης Vs Μπαρτζώκας, ή αλλιώς ρόδα είναι και γυρίζει

Ο προπονητής της Μονακό έχει μετατραπεί στον… κρυπτονίτη του Μπαρτζώκα, ο οποίος είναι ξεκάθαρο πως έχει έξτρα πίεση απέναντί του και αυτό τον επηρεάζει.

Η καριέρα του Γιώργου Μπαρτζώκα στους πάγκους, είναι τεράστια. Με μεγάλες επιτυχίες, αποτυχίες, αλλά σαφώς πρόκειται για έναν εκ των πλέον αναγνωρισμένων κόουτς πανευρωπαϊκά. Γι’ αυτό άλλωστε βρίσκεται τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο.

Μία φορά έχει κατορθώσει να κατακτήσει την Euroleague. Επειδή είχε την υπέρτατη βοήθεια του Βασίλη Σπανούλη. Ενός legend της διοργάνωσης που δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις και αναλύσεις.

Η εικόνα στο ΣΕΦ με την ένταση ανάμεσα στους δύο, ξένισε. Ειδικά επειδή αυτή είχε ως αφορμή το γεγονός πως ο Σπανούλης μιλούσε στο Ντόρσεϊ – μετά τον τσακωμό με τον Στραζελ – τον οποίο προφανώς γνωρίζει άριστα από την Εθνική ομάδα. Μάλιστα ο ίδιος ο Ντόρσεϊ που κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν, έχει δώσει τα εύσημα στον προπονητή της Μονακό επειδή τον… ξεκλείδωσε και του έδωσε αυτοπεποίθηση.

Ίσως να πρόκειται για έναν απ’ τους λόγους που έχουν ενοχλήσει τον Μπαρτζώκα. Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» συνολικά απέναντι στον παίκτη που του χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, απέναντι σε έναν άνθρωπο που θεωρείται η μεγαλύτερη προσωπικότητα του μπασκετικού Ολυμπιακού, επιδεικνύει περίεργη συμπεριφορά.

Οι εντάσεις πλέον έχουν γίνει συνήθεια. Και στο προηγούμενο ματς που έγινε στο ΣΕΦ, όταν η Μονακό είχε επικρατήσει τον περασμένο Μάρτιο, ο Μπαρτζώκας πήγε να ορμήσει στην εξέδρα ακούγοντας οπαδό να του λέει «τα έχεις κάνει π…….@».

«Φωνάζει» το πράγμα πως υπάρχει έξτρα πίεση. Κι όταν ο Μπαρτζώκας αισθάνεται έξτρα πίεση, αυτόματα του βγαίνει σε ένταση και νεύρα, το γνωρίζουν οι πάντες μέσα στα τόσα χρόνια που κοουτσάρει.

Αποκορύφωμα όλων η στιγμή της μεγαλύτερης αμφισβήτησης σε αυτή τη θητεία του Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό. Η ήττα στο Final Four του Άμπου Ντάμπι από τη Μονακό με… κάτω τα χέρια. Ακολούθησε για πρώτη ίσως φορά, τόσο έντονη κριτική στο πρόσωπό του και ανοιχτά γινόταν λόγος για πιθανή αντικατάστασή του. Από ποιον; Απ’ αυτόν που τον νίκησε: Τον Βασίλη Σπανούλη.

Μπορεί να είναι το κάρμα αυτό που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Κοινό μυστικό άλλωστε, πως οι Ολυμπιακοί περιμένουν τον «Kill Bill» στον πάγκο τους. Αρκετοί εξ αυτών ονειρεύονται εκείνη την ημέρα. Στοιχείο που σαφώς έχει προβληματίσει ή και ενοχλήσει τον τωρινό προπονητή. Που απ’ τη μία δεν έχει κατορθώσει ως τώρα να επαναλάβει την επιτυχία που του χάρισε σε μεγάλο βαθμό ο Σπανούλης ως παίκτης, ενώ ταυτόχρονα τον βλέπει να τον νικά με κοστούμι και γραβάτα πλέον.

Φυσικά επειδή η σχέση πάντα είναι αμφίδρομη, ο Σπανούλης απ’ τη δική του μεριά κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα έχει ξεχάσει. Όπως το πώς αναγκάστηκε να σταματήσει το μπάσκετ σε περίοδο έντονης αμφισβήτησής του. Επειδή είχε πάρει την απόφαση να αγωνιστεί στην Εθνική του κόουτς Πιτίνο τότε, στο προολυμπιακό του Καναδά. Ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του το επέτρεψε.

Ποτέ ο Μπαρτζώκας δεν είπε «θέλω να συνεχίσει ο Βασίλης». Ποτε απ’ τη διοίκηση δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Μέχρι που ανακοίνωσε πως σταματά το μπάσκετ.

Τι είχε προηγηθεί; Η περίφημη δήλωση του Μπαρτζώκα: «Αν έχουμε Covid 5 χρόνια ακόμα θα παίζει ως τα 45;», απαντώντας σε ερώτηση για το αν είναι άδικο για τον Σπανούλη να σταματήσει παίζοντας σε άδειο γήπεδο, λόγω των περιορισμών που είχε φέρει η πανδημία.

Είναι επίσης και το «ξεκάθαρα» που βγήκε απ’ το στόμα του Μπαρτζώκα, όταν τον ρώτησαν αν ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης ήταν «βάρος» για τον κόουτς και τον Ολυμπιακό, στη δύση της καριέρας τους.

Διαδικασία αμφισβήτησης απέναντι στον V-Span, η οποία συνεχίστηκε και όταν έγινε κόουτς. Μάλιστα λίγο καιρό αφού ανέλαβε τη Μονακό, ρωτήθηκε ο Μπαρτζώκας. Τι είπε πει; «Έχει δημιουργήσει ένα εκπληκτικό όνομα ως παίκτης και με αυτόν τον τρόπο πήρε πολύ καλές δουλειές. Το Περιστέρι, την Εθνική και τη Μονακό που είναι στόχος για κάθε προπονητή αυτού του επιπέδου».

Μια ακολουθία γεγονότων που σαφώς μετατρέπει την μεταξύ τους σχέση σε έντονη. Επαγγελματικά πάντα. Με τον Σπανούλη να έχει την προσωπικότητα να διαχειριστεί τα συναισθήματα. Σαφώς και ο Μπαρτζώκας έχει προσωπικότητα, μόνο που η δική του οδηγεί σε εντάσεις. «Εκρήξεις». Πίεση. Στοιχεία που τον κάνουν να χάνει τον έλεγχο.

Είτε έχει να κάνει με το σκηνικό στο ΣΕΦ, είτε με τον τρόπο διαχείρισης αγώνων απέναντι στον Σπανούλη. Όπου τα αποτελέσματα δε δικαιώνουν τον Μπαρτζώκα. Θα έλεγε κανείς πως… ρόδα είναι και γυρίζει. Σα να έρχεται η ίδια η μοίρα να ισορροπήσει μια κατάσταση που διαμόρφωσε ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Απέναντι σε αυτόν που ευθύνεται για τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Απέναντι σε αυτόν που γνωρίζει πως θα πρέπει να δώσει τη σκυτάλη. Είτε ομαλά, είτε υποχρεωτικά αν η συνεργασία με τον Ολυμπιακό διακοπεί πρόωρα.

