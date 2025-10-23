Σε must win παιχνίδι εμφανίστηκε ο χειρότερος Παναθηναϊκός, χωρίς συγκέντρωση και σοβαρότητα, δέχθηκε εντός έδρας 113 πόντους (!) από ελβετική ομάδα και πλέον η πρόκριση δυσκολεύει. Η Νιόν επικράτησε 113-100 σε ματς χωρίς άμυνες που θύμιζε All-Star game.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Νιόν για την 3η αγωνιστική του Eurocup Γυναικών. Οι «πράσινες» ήθελαν τη νίκη, όμως δεν μπήκαν καθόλου καλά στον αγώνα και από το πρώτο δεκάλεπτο βρέθηκαν να κυνηγάνε διψήφια διαφορά (26-37). Η δεύτερη περίοδος ήταν καλύτερη για το «τριφύλλι» και έτσι βρέθηκε στα αποδυτήρια πίσω με 51-56.

Όμως, η αμυντική εικόνα στην επανάληψη δεν άλλαξε για τον Παναθηναϊκό. Οι φιλοξενούμενες έβρισκαν λύσεις από παντού, είχαν το προβάδισμα για 39:09, έφτασαν να προηγούνται έως και με +18 και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 113-100.

Πλέον, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Νιόν βρίσκονται στο 1-2.

Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Φιτζέραλντ, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 44 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα. Η Χατζηλεοντή μέτρησε 13 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ η άτυχη Μπράουν είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ακόμη, η Κριμιλή προσέφερε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Διψήφια ήταν και η Γαλανόπουλος με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Από την άλλη, ξεχώρισε η Ρόμπινσον με 25 πόντους, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Φόρμαν τελείωσε το ματς με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Κόφι με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ. Διψήφιες ήταν ακόμα οι Μάργκοτ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Ντος Σάντος (18 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Καλό ξεκίνημα για την Νιόν και διψήφιο προβάδισμα

H Νιόν ξεκίνησε καλά τον αγώνα και με τα τρίποντα των Φόρμαν και Κόφι προηγήθηκε με 4-6, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει σκορ με τις Χατζηλεοντή και Φιτζέραλντ. Με την Ντος Σάντος οι φιλοξενούμενες βρέθηκαν στο +4 (6-10) και η Φόρμαν με πέντε πόντους της διαμόρφωσε το 8-15. Η Γαλανόπουλος μείωσε για το «τριφύλλι» (10-15) ενώ αργότερα η Φόρμαν κατάφερε να «απαντήσει» στο τρίποντο της Μπράουν (13-22). Μάργκοτ και Φόρμαν με ένα 6-0 έφεραν την Νιόν στο +13 (15-28), με τον Παναθηναϊκό να... παίρνει ανάσες με τις Γαλανόπουλος και Φιτζέραλντ (19-30). Τελικά, με ένα σερί 5-0 από τις Κριμίλη και Φιτζέραλντ οι γηπεδούχουες ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο πίσω με 26-37.

Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός, στο -5 στα αποδυτήρια

Το «τριφύλλι» μπήκε καλύτερα στην δεύτερη περίοδο και με τις Φιτζέραλντ και Κριμίλη έριξε τη διαφορά στους 7 (30-37). Μετά το τρίποντο της Ρόμπινσον, Μπράουν και Κριμίλη διαμόρφωσαν το 34-40, αλλά η Νιόν με τις Ρόμπινσον και Κόφι βρέθηκε ξανά στο +11 (36-37). Φιτζέραλντ και Χατζηλεοντή μείωσαν σε 42-49, με την Ντος Σάντος να δίνει σκορ στην ομάδα της (42-51). Χατζηλεοντή, Φιτζέραλντ και Μπράουν έκαναν το 48-52 και το δεύτερο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το τρίποντο της Φιτζέραλντ, η οποία διαμόρφωσε το 51-56 του ημιχρόνου.

Ανέβασε την έντασή της η Ντιόν και βρέθηκε στο +13

Με ένα 5-0 της Ρόμπινσον η Νιόν βρέθηκε στο +10 (51-61) και η Ντος Σάντος διαμόρφωσε το 51-63. Βίτολα και Φιτζέραλντ έριξε τη διαφορά στους 8 (55-63), αλλά οι φιλοξενούμενες έκαναν ακόμα ένα σερί (7-0 αυτή τη φορά) με τις Μάργκοτ και Φόρμαν για το 55-70. Η Γαλανόπουλος έδωσε σκορ στις «πράσινες» (57-70) και η Φιτζέραλντ με ένα 4-0 έριξε τη διαφορά στους 9 (61-70). Μετά το καλάθι της Ντος Σάντος, η Βίτολα έκανε το 65-72, όμως οι φιλοξενούμενες με τις Φόρμαν και Κόφι κατάφερε να βρεθεί στο +15, με ένα σερί 8-0 (65-80). Το 67-80 της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε με βολές η Μπράουν.

Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή

Με το... καλημέρα στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός είδε την Μπράουν να τραυματίζεται και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Με τις Φόρμαν και Ντος Σάντος η Νιόν βρέθηκε να προηγείται με 68-86 αλλά στη συνέχεια το «τριφύλλι» βρήκε ένα σερί με τις Φιτζέραλντ, Γαλανόπουλος και Χατζηλεοντή και κατάφερε να μειώσει σε 74-86, με το «πράσινο» σερί να σταματάει από το τρίποντο της Ρόμπινσον (74-89). Φιτζέραλντ, Κριμίλη έκαναν το 79-91 και ξανά η Ρόμπινσον έβαλε «στοπ» στο σερί του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά με μία εύστοχη βολή (79-92). Με 3:47 για το φινάλε η Φιτζέραλντ με καλάθι και φάουλ έριξε τη διαφορά στους 10 (86-96) και το ίδιο έκανε και η Χατζηλεοντή (88-98). Η τελευταία με 2:29 να απομένουν, έκλεψε την μπάλα και με καλάθι και φάουλ έκανε το 91-99. Μετά από ένα φάουλ της Κωτούλα η Ερντέμ δέχθηκε τεχνική ποινή, αλλά η Ντος Σάντος είχε 1/3 (91-100). Η Φιτζέραλντ έριξε τη διαφορά στους επτά (93-100), όμως με 1:50 η Ρόμπινσον ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο και έφερε την Νιόν στο +10 (93-103). Η ίδια σκόραρε ξανά για το 93-105, αλλά η Φιτζέραλντ «απάντησε» στο προηγούμενο τρίποντο και κράτησε στο παιχνίδι τις «πράσινες» (96-105). Μετά το καλάθι της Μπάρτελ, η Φιτζέραλντ με δύο βολές μείωσε στους 9 (98-107) και το ίδιο έκανε και η Κριμίλη (100-109). Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο και τελικά γνώρισε την ήττα με 100-113.

Τα δεκάλεπτα: 26-37, 51-56, 67-80, 100-113

Τα στατιστικά του αγώνα.