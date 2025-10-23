Παραλίγο... γκάφα από τον ΠΑΟΚ: Έπαιξε με έξι παίκτες κόντρα στην Άνβιλ! (vid)

Ασσυνενοησία που λίγο έλειψε να κοστίσει ακριβά συνέβη στον χθεσινό (22/10) αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άνβιλ, με τον Δικέφαλο να χρησιμοποιεί για λίγα δευτερόλεπτα... έξι παίκτες στο παρκέ!

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν την νίκη στην παράταση στην Πολωνία και έκαναν το 2/2 στις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, όμως η αναμέτρηση παραλίγο να στιγματιστεί για μια στιγμιαία αλλά -αν μη τι άλλο- σοβαρή παράβλεψη!

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 84-80 υπέρ των γηπεδούχων και 2:25 να απομένουν για την λήξη της κανονικής διάρκειας, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε φάση κατοχής, εμφανίζοντας ωστόσο... έξι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Αν και αρχικά το γεγονός δεν έγινε αντιληπτό από τους πάγκους των δύο ομάδων, στην εξέλιξη της επίθεσης οι άνθρωποι της Άνβιλ κατάλαβαν πως ο Δικέφαλος αγωνιζόταν... παράνομα με αριθμητικό πλεονέκτημα, όπως φαίνεται ευδιάκριτα στην παρακάτω φωτογραφία, διαμαρτυρόμενοι έντονα στους διαιτητές.

Ο... έκτος παίκτης φαίνεται πως ήταν ο Μουρ, με τον ίδιο, μόλις συνειδητοποίησε την κατάσταση που επικρατεί, να σπεύδει να αποχωρήσει από το παρκέ χωρίς να γίνει αισθητός από τους διαιτητές, οι οποίοι φαίνεται πως ήταν οι μοναδικοί που δεν αντιλήφθηκαν την παράτυπη συνθήκη που ίσχυσε για λίγα δευτερόλεπτα!

Για καλή τύχη των «ασπρόμαυρων», δεν υπήρξε διακοπή και συνεπώς δεν τέθηκε περαιτέρω κίνδυνος τιμωρίας για τους Θεσσαλονικείς, που στη συνέχεια έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση και εν τέλει πήραν το ροζ φύλλο.

Δείτε την φάση: