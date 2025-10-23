Με buzzer-beater σουτ του Μπράουν σχεδόν σε νεκρό χρόνο ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στην Πολωνία επί της Άνβιλ (93-94) μετά από παράταση και σερί άστοχων βολών των γηπεδούχων.

Νικητής σε ένα ματς με πολλά πάνω-κάτω και με ασπρόμαυρη ανατροπή στο τέλος, έφυγε ο ΠΑΟΚ από την Πολωνία με ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Στέφεν Μπράουν. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε ένα δύσκολο σουτ στα 0,5'' πριν το τέλος για το 93-94, ενώ προηγήθηκαν τρεις σερί άστοχες βολές των γηπεδούχων, οι οποίοι στην παράταση είχαν συνολικά 5/13 βολές.

Ο Μπράουν τελείωσε το ματς με 7 πόντους και 8 ασίστ, πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους (6/8 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενω από κοντά ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 21 πόντους (5/11τρ.), συμπληρώνοντας την στατιστική του με 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Στους 17 πόντους με 7 ριμπάουντ ο Μάρβιν Τζόουνς, 12 πόντους πρόσθεσε ο Μπεν Μοουρ. Για την Άνβιλ ο Αϊζάια Μούσιους πέτυχε 17 πόντους και ο πρώην του ΠΑΟΚ, Μίχαλ Μίχαλακ 16, ενώ ακόμα ένας πρώην «ασπρόμαυρος», ο Έλβαρ Φρίντρικσον είχε 11 πόντους, 6 ασίστ.

Με τη νίκη του αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο 2-0, στο άλλο ματς του ομίλου η Μπράουνσβαϊγκ (2-0) πέρασε με 84-70 από την έδρα της Τρέπτσα (0-2), ενώ και η Άνβιλ έπεσε στο 0-2. Στην επόμενη αγωνιστική (3η) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Γερμανία την Μπράουνσβαϊγκ (29/10, 19:30), ενώ μεσολαβεί για το ελληνικό πρωτάθλημα το εντός έδρας ματς με το Περιστέρι (25/10, 16:00).

«Άχαστος» Ντίμσα και ισχνό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ

Με τον Ντίμσα να μπαίνει ζεστός ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 6-8, και ο Λιθουανός περιφερειακός συνέχισε το... κρεσέντο του από τη γραμμή των 6,75μ. (3/3τρ.), γράφοντας το 10-16. Ο Μίχαλακ ωστόσο αποτελούσε μόνιμη απειλή και μαζί με 4 πόντους του Σλουπίνσκι η Άνβιλ προσπέρασε για λίγο (19-18), προτού ο Τζόουνς σημειώσει το 19-20 της πρώτης περιόδου.

Οι ασπρόμαυροι ήθελαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, Τζόουνς και Τζάκσον έκαναν το 22-28, αλλά η Άνβιλ έμεινε κοντά με τους Φρίντρικσον και Μίχαλακ (29-31). Με το τέταρτο τρίποντό του ο Ντίμσα έκανε το 29-34, όμως σε εκείνο το σημείο ο Μούσιους με τον Λόκετ έτρεξαν για την ομάδα τους σερί 9-0 για το 38-34. Ο Γιούρι Ζντοβτς ζήτησε τάιμ άουτ, θέλοντας να αφυπνίσει τους παίκτες του, Ντίμσα (6/6τρ.) και Μπράουν βρήκαν στόχο από τα 6,75μ. (41-41) και ο Κόνιαρης έβαλε τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού στο φινάλε του ημιχρόνου με 43-45.

Πήγε στο +9 ο ΠΑΟΚ, επέστρεψε η Άνβιλ

Με τους Τζάκσον και Τζόουνς να ηγούνται επιθετικά, ο Δικέφαλος είχε σταθεροποιηθεί στο προβάδισμα (51-57) και με το τρίποντο του Περσίδη έφτασε και στo +9 (51-60). Ο Τζάκσον είχε χτίσει αυτοπεποίθηση (55-64), αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου ο ΠΑΟΚ κατέρρευσε. Έτσι, η Άνβιλ μείωσε αρχικά με σερί 7-0 σε 62-64 και με τα σουτ των Σλότερ και Πίρσον ισοφάρισε το ματς (69-69) στο 30'.

Οι δύο Αμερικανοί αύξησαν το σερί των γηπεδούχων σε 10-0 για το 74-69 και ο ΠΑΟΚ έψαχνε αντίδραση. Τελικά, ο Μουρ ήταν αυτός που έδωσε λύσεις μέσα στη ρακέτα με έξι πόντους για το 75-75 και ο Τζάκσον απάντησε άμεσα στο τρίποντο του Φρίντρικσον (80-80). Για σχεδόν τέσσερα λεπτά ο ΠΑΟΚ είχε μείνει χωρίς καλάθι, η Άνβιλ ξέφυγε με 86-81 και ο Μουρ πατώντας τη γραμμή του τριπόντου μείωσε σε 86-83 στο 1'12'' πριν το φινάλε και ο ίδιος λίγο μετά ισοφάρισε με τρίποντο στο 86-86. Στα 8'' πριν το τέλος ο Πίρσον αστόχησε από μέση απόσταση, ομοίως και ο Μπράουν στο τελευταίο σουτ και έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Clutch Μπράουν και διπλό ο Δικέφαλος

Στο εξτρά πεντάλεπτο οι δύο ομάδες σκόραραν με το... σταγονόμετρο, με τα πρώτα καλάθια των Μούσιους και Τζόουνς να μπαίνουν μετά από 2,5' (90-90). Μετά τη 1/2 βολές του Μούσιους, ο ΠΑΟΚ έχασε τρεις ευκαιρίες με Τζάκσον, Ντίμσα και Τζόουνς να πάρει το προβάδισμα και ο Σλότερ από με εύστοχο ζευγάρι βολών έγραψε το 93-90 στα 37'' πριν το τέλος. Με λέι απ ο Μπράουν μείωσε (93-92), ο Κόνιαρης πήγε για το κλέψιμο, αλλά οι διαιτητές αποφάσισαν φάουλ και περιέργως μία βολή (!) στον Πίρσον. Εκείνος αστόχησε, το ίδιο και ο Σλότερ (0/2) και ο Μπράουν με μεγάλο σουτ σχεδόν τη λήξη του χρόνου χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 93-94.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69, 86-86 (κ.δ.)

Η παράταση: 93-94

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.