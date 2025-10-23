Αποθέωση για τον Μίντλετον στην επιστροφή του στο Μιλγουόκι (vid)

Ο Κρις Μίντλετον για πρώτη φορά τίθεται αντιμέτωπος με τους Μπακς στο Μιλγουόκι, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των «Ελαφιών».

Ο Μίντλετον, άλλωστε στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2021, με τους φίλους των Μπακς να μην ξεχνούν την προσφορά του.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης των «Ελαφιών» με τους Ουίζαρντς, οι Μπακς προέβαλαν στο cube του Fiserv Forum ένα συγκινητικό αφιέρωμα για τον Κρις Μίντλετον, που στη συνέχεια αποθεώθηκε από το κοινό του Μιλγουόκι.