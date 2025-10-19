Η Φενερμπαχτσέ δυσκολεύτηκες στην εκτός έδρας αναμέτρησης απέναντι στην Γαλατασαράι, αλλά στο τέλος «καθάρισε» τον αγώνα και επικράτησε με 85-76.

H Γαλατασαράι υποδέχθηκε την Φενερμπαχτσέ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι ήταν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του ματς, όμως στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρήκε περισσότερες λύσεις και επικράτησε με 85-76. Έτσι, πλέον έχει ρεκόρ 3-1, ενώ η Γαλατά «έπεσε» στο 2-2.

Για τους νικητές ο Μέλι μέτρησε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ 18 πόντους είχε και ο Μπιμπέροβιτς, μαζί με 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, διψήφιος ήταν ο Χολ (11) αλλά και ο Ουίλμπεκιν (10).

Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Πάλμερ με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Ουάιτ να συνεισφέρει 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τέλος, ο Κάμινγκς ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο Τουντσέρ με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-44, 56-58, 76-85