Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στα Γιάννινα για τον ΠΑΟΚ

Δοκιμασία στα Γιάννινα για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ (11:45) για την 3η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη στην πρεμιέρα με την Ανόρθωση Βόλου (85-70), ενώ ηττήθηκαν στην δεύτερη αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών:

Σάββατο 18/10

11.45 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ ΕΡΤ 2 Σπορ

Κυριακή 19/10

13.00 Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός

13.30 Παναθλητικός-Ολυμπιακός

17.00 Αθηναϊκός-Ιωνία

17.00 Πανσερραϊκός-Αμύντας