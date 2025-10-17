ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα αναδείχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής του BCL (vid)

O Κρις Σίλβα ήταν σαρωτικός απέναντι στην Ζολνόκι στην νίκη της ΑΕΚ και αναδείχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής στο BCL.

Η ΑΕΚ κέρδισε την Ζολνόκι με 91-77 με τον Κρις Σίλβα να είναι ο καλύτερός της παίκτης. Ο «ψηλός» της «Βασίλισσας» μπήκε στην καλύτερη πεντάδα της αγωνιστικής και ταυτόχρονα με το 69% των ψήφων αναδείχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ σημείωσε 19 πόντους (6/7 διπ), μάζεψε 6 ριμπάουντ και είχε 7/9 βολές ενώ και αμυντικά ήταν «παρών» με 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα. Στο σύστημα αξιολόγησης μάζεψε 25 μονάδες και αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος σε αυτή τη στροφή της διοργάνωσης.