Οι ισπανικές ομάδες απέχουν έτη φωτός από τις ελληνικές στο μπάσκετ γυναικών, η Αβενίδα το επιβεβαίωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό που χωρίς Φιτζέραλντ, Σταμολάμπρου παραδόθηκε με 73-92 στην πρεμιέρα του Eurocup.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης είχε πολύ δύσκολο έργο, αφού αντιμετώπισε την πολύ ποιοτική Αβενίδα, που με την κλάση της και το βάθος του πάγκου στην επανάληψη έφτασε τελικά εύκολα στη νίκη.

Πολύ καλό πρόσωπο για το «τριφύλλι», που αγωνίστηκε χωρίς τις Φιτζέραλντ και Σταμολάμπρου, στο πρώτο ημίχρονο.

Η Αβενίδα είχε 17 ασίστ για 10 λάθη, με τον Παναθηναϊκό να μετρά 17 τελικές πάσες για 23 χαμένες κατοχές. Εξαιρετικές από την περιφέρεια οι «πράσινες» με 7/18 τρίποντα (38,9%), με την ισπανική ομάδα να έχει 32/55 δίποντα (58,1%).

Πρωταγωνίστριες για την Αβενίδα ήταν οι Σαντόντε Τζούλιους, που είχε 24 πόντους (8/9 διπ., 2/4 τριπ.), και Καντίγια Κέιβ, με άλλους 22 (10/14 διπ., 9 ριμπ.), με την Κλαούντια Σοριάνο να προσθέτει άλλους 17, τους 8 στην τρίτη περίοδο.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πρώτη σκόρερ ήταν η Ιωάννα Κριμιλή με 16 πόντους (4/8 τρίπ.), με την Κριστίν Βίτολα να έχει άλλους 12 (5/7 διπ., 7 ριμπ.). Από 11 είχαν οι Σεντόνα Πρινς (4/8 διπ., 7 ριμπ., 4 τάπες) και Σαμ Γαλανόπουλος (4 ασ.), με την Ιωάννα Χατζηλεοντή να προσθέτει άλλους 10.

Με Γαλανόπουλος και Πρινς μπροστά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ποιότητα και τα σερί της Αβενίδα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με δύο καλάθια από τη Γαλανόπουλος και τη Χατζηλεοντή προηγήθηκε με 4-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Η ομάδα της Ερντέμ είχε διάθεση κι ενέργεια στο παρκέ και με τρίποντο της Γαλανόπουλος (5π.) στον αιφνιδιασμό έγραψε το 9-2 το 3'. Η Πρινς μετρούσε ήδη 2 τάπες και στο 4' με 2/2 βολές έκανε το 11-2, με την Αβενίδα στη συνέχεια να ανεβάζει ρυθμό, να τρέχει στο γήπεδο και με επιμέρους 2-8 να μειώνει σε 13-10 στο 6' με την Κέιβ (4π.). Η Βίτολα απάντησε για το 15-10 στο 7', με την Πρινς να μοιράζει τρίτη τάπα, με την ισπανική ομάδα όμως με νέο σερί, 8-0 αυτή τη φορά, να γυρίζει το ματς (17-19) στο 9' με 2/2 βολές της Στουπάλοβα. Το προβάδισμα ωστόσο στο τέλος του δεκαλέπτου στο «τριφύλλι» έδωσε με τρίποντο η Κριμίλη (20-19).

Πίεσαν οι Ισπανίδες, βρήκε λύσεις με άμυνα και Χατζηγιακουμή το «τριφύλλι»

H Πρινς με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έκανε το 22-19, με την Αβενίδα με νέο σερί 4-0 και την Κέιβ (6π.) να περνάει για πρώτη φορά μπροστά με 22-23 στο 12'. Η ισπανική ομάδα προσπαθούσε να επιβάλλει τον ρυθμό της, αλλά ο Παναθηναϊκός αντιστεκόταν, με τη Χατζηγιακουμή με τρίποντο στο 15' να ισοφαρίζει σε 29-29. Η Αρόγιο στο 16' διαμόρφωσε το 29-33 με σουτ από τη γωνία, με τη Βίτολα μετά από ωραία ασίστ της Κριμίλη να μειώνει σε 31-33 στο 17'. Η ομάδα της Ερντέμ ήταν εξαιρετική και στις δύο πλευρές του παρκέ και πάλι με τη Βίτολα (6π.) στο 18' εξαφάνισε το προβάδισμα της Αβένιδα και ισοφάρισε σε 33-33. Ένα νέο σερί όμως της ισπανικής ομάδας 5-0 έγραψε το 33-38 με τρίποντο της Σπρεαφίκο στο 19', με τη Χατζηγιακουμπή (6π., 2/2 τριπ.) να απαντά για το 36-38 στο 20' και την Κριμίλη με νέο σουτ από την περιφέρεια να γράφει το 39-41 του ημιχρόνου.

Πάτησε το γκάζι η Αβενίδα και κατάφερε να πάρει διαφορά

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου η Αβενίδα πίεσε σε όλο το γήπεδο, ανέβασε ρυθμό και με την τρομερή ποιότητα που διαθέτει σε μόλις 1:28 «έτρεξε» σερί 6-0 για να προηγηθεί για πρώτη φορά με 39-47 με τη Σοριάνο. Η Πρινς (9π.) στο 23' με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 42-47, με την Κριμίλη στο 24' να γράφει το 46-49. Δύο σερί όμως καλάθια και φάουλ της Αβένιδα από τη Σοριάνο έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στους 9 (46-55) στο 25', με την Ισπανίδα γκαρντ να φτάνει τους 11 πόντους (τους 8 σε 5 λεπτά). Η Τζέλους στο 26' ήταν αυτή που έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά της Αβενίδα (48-59) στον αιφνιδιασμό, με τη Χατζηλεοντή στο 28' με καλάθι και φάουλ να μειώνει σε 53-62. Οι φιλοξενούμενες απάντησαν και πάλι με σερί 5-0 για το 55-69 με τρίποντο της Τζέλους (20π.), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 58-71.

Έφτασε εύκολα τελικά στη νίκη η Αβενίδα

Ήδη η κούραση είχε ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή της για τον Παναθηναϊκό, που έχει σαφώς μικρότερο ρόστερ από την Αβενίδα, με την Ερντέμ να περνάει στο παρκέ και την Πολυμένη, με τις «πράσινες» όμως να μην τα παρατάνε και με την Χατζηλεοντή (9π.) να μειώνουν σε 62-73 στο 33'. Η Κριμίλη (13π., 3/5 τριπ.) στο 34' με τρίποντο από τα 7 μέτρα έκανε το 65-75, με τις φιλοξενούμενες να απαντούν άμεσα με σερί 5-0 και με σουτ από την περιφέρεια της Σπρεαφίκο να ξεφεύγουν και πάλι με 65-80. H ασταμάτητη Τζέλους (22π.) στο 36' έγειρε οριστικά την πλάστιγγα στο παιχνίδι, κάνοντας το 65-82. Η Πρινς στο 38' έκανε το 67-82, για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση με το 73-92.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 39-41, 58-71, 73-92

