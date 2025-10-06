Κριμίλη: «Δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι, η άμυνά μας έκανε τη διαφορά»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 69-71 τον Αθηναϊκό εκτός έδρας, σε αγώνα για την 1η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, και η γκαρντ του «τριφυλλιού», Ιωάννα Κριμίλη, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τα συναισθήματά της μετά τη νίκη επί του Αθηναϊκού: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ήταν μια μεγάλη νίκη για εμάς που τη θέλαμε πολύ, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Νομίζω αυτά είναι τα ματς που κάθε αθλητής περιμένει και προετοιμάζεται. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό, ειδικά με τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και ειδικότερα απέναντι στον Αθηναϊκό που έχει τόσες έμπειρες και καλές παίκτριες. Ήταν μια πολύ καλή αρχή για εμάς».

Για το ότι έκαναν δύο φορές ανατροπή μέσα στο ματς: «Δεν είναι κάτι εύκολο γιατί ο Αθηναϊκός έχει πολύ έμπειρες και μεγάλες παίκτριες. Έχει μεγάλο ρόστερ, οπότε γίνεται rotation. Μείναμε πολύ συγκεντρωμένες, οι μεγαλύτερες στο γήπεδο μας έδιναν συμβουλές και γι’ αυτό ήρθε και η δεύτερη ανατροπή. Η Μπράουν και η Φιτζέραλντ ήταν πολύ καθοριστικές για εμάς, σε κρίσιμες φάσεις ερχόντουσαν στις μικρότερες, όπως εγώ και η Χατζηλεοντή, και μας μιλούσαν, μας έλεγαν να μείνουμε συγκεντρωμένες στον στόχο. Θεωρώ ότι μάς βοήθσησαν πολύ».

Για το «κλειδί» της νίκης: «Νομίζω ότι αμυντικά είχαμε δουλέψει πολύ, ακολουθήσαμε το πλάνο των προπονητών μας. Επιθετικά γνωρίζουμε πως έχουμε σκόρερς, ότι αν πάρουμε τα σωστά σουτ θα μπουν τα καλάθια. Αμυντικά, όμως, δουλέψαμε όλες μαζί ομαδικά και αυτό έκανε τη διαφορά».

Για το τι θα κρατήσει από τη νίκη αυτήν: «Θα κρατήσω τη μαχητικότητα που δείξαμε. Αποδείξαμε ότι με πολλή θέληση και πολλή δουλειά δεν έχει σημασία σε ένα ματς ποιος είναι το φαβορί. Είναι 40 λεπτά. Θα κρατήσω το πόσο μείναμε μαζί στις δύσκολες στιγμές και όταν ο Αθηναϊκός μας προσπέρασε».

Για το επερχόμενο (09/10) ευρωπαϊκό παιχνίδι με αντίπαλο την ισπανική Αβενίδα: «Μεγάλη ομάδα η Αβενίδα, αλλά γνωρίζω ότι οι προπονητές μας έχουν αρχίσει ήδη το scouting. Θα μπούμε στο γήπεδο και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες τους, ειδικά στην άμυνα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο ματς και θα δείξουμε πολύ ωραία πράγματα».

Για τον στόχο στο EuroCup: «Βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά, να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να δείχνουμε ένα ωραίο πρόσωπο σε επίθεση και άμυνα και το αποτέλεσμα θα έρθει».

Για την «ταυτότητα» της ομάδας: «Αυτό που πρέπει να περιμένει ο κόσμος από εμάς είναι να δίνουμε το 100% σε κάθε αγώνα. Θα δείχνουμε μαχητικότητα, θα δίνουμε την ψυχή μας. Δε θα παρατάμε κανένα παιχνίδι. Η φετινή ομάδα, πέραν ότι έχει ταλέντο, έχει και πολλή μαχητικότητα».

Για το πώς είναι να παίζει πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα ένα τέτοιο ντέρμπι: «Είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις στην πατρίδα σου, την Ελλάδα, και να ακούς τους οπαδούς να μιλούν και να φωνάζουν στα ελληνικά. Ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα και είμαι πολύ χαρούμενη που γύρισα για τον Παναθηναϊκό».

Για την προσαρμογή της στην Ελλάδα: «Κάθε αρχή και δύσκολη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μού έχει ταιριάξει πολύ, με έχει βοηθήσει το staff και η ομάδα να προσαρμοστώ. Ακόμα προσαρμόζομαι στη διαφορετική νοοτροπία και το διαφορετικό μπάσκετ. Με έχουν βοηθήσει πολύ και οι συμπαίκτριές μου».

Για την εμπειρία της με την Εθνική Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ: «Η Εθνική πάντα είναι η μεγαλύτερη τιμή. Η επιστροφή μου στην Ελλάδα δε μπορούσε να είχε έρθει σε καλύτερο timing. Ζήσαμε Ευρωμπάσκετ στη χώρα μας, οπότε ήταν πολύ μεγάλη τιμή για εμένα».

Για το τι να περιμένουμε από την ίδια φέτος: «Μία πιο ώριμη παίκτρια στο γήπεδο. Έχω βρει κι άλλους τρόπους να βοηθάω την ομάδα μου πέρα απ’ το σκοράρισμα. Στόχος μου φέτος είναι να ευχαριστηθώ κάθε παιχνίδι, κάθε στιγμή στο γήπεδο με τις συμπαίκτριές μου και να βοηθήσω όπως μπορώ την ομάδα μου».

Για το πώς βλέπει την Ελληνίδα παίκτρια: «Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια προσπάθεια και απ’ την Ομοσπονδία να τη βοηθήσει και ν’ αναπτυχθεί. Βέβαια, υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν. Πιστεύω πως αυτή η χρονιά θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις Ελληνίδες παίκτριες να δείξουν τη δουλειά που έχουν κάνει».